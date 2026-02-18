Математику просто на ноль помножили, отметки — тоже. Госконтроль о катастрофе в образовании

По состоянию на 1 октября 2025 года в программах основного образования обучались более 183 600 школьников в 583 школах. Расходы самоуправлений на общее образование в последние годы выросли до более чем 900 млн евро, однако равного качества это не обеспечило.

Ревизия показала, что стандарт допускает серьёзные отклонения по количеству учебных часов и их фактическому проведению. Разница по математике между школами может достигать 750 часов. Более того, нередко не выполняется даже запланированный объём: за три учебных года по математике проведено до 46% часов меньше предусмотренного, по латышскому языку - до 27% меньше, по английскому - до 24% меньше.

В 9 классе по экзаменационным предметам разрешено увеличивать число часов до 40%, но зачастую за счёт других дисциплин. В дизайне и технологиях объём может сокращаться наполовину, в социальных науках и истории - на 14%, в отдельных случаях - до двух третей, по информатике - до 40%. Стандарт также допускает объединение предметов, когда отдельные дисциплины полностью включаются в состав других курсов.

Такая гибкость при слабом контроле приводит к тому, что уровень знаний учеников во многом зависит от решений конкретной школы. Информация об изменениях количества часов и об объединении предметов публично не раскрывается, поэтому родители и ученики при выборе школы, как правило, не знают о различиях.

Государственный контроль указал и на проблемы в системе проверки знаний. В течение трёх учебных лет в 3 и 6 классах не проводились государственные проверочные или мониторинговые работы, которые должны объективно показывать уровень подготовки. Всё больше самоуправлений начали разрабатывать собственные проверочные задания. Аудиторы считают такую инициативу положительной, однако отмечают её неэффективность: почти половина самоуправлений израсходовала средства на создание собственных решений вместо единого государственного инструмента.

Критике подверглась и система оценки без выставления отметок, применяемая в текущем учебном процессе. Её цель - давать ученику обратную связь о достигнутых результатах и объяснять, что нужно улучшить. Однако на практике такой подход используется непоследовательно. Нередко обратную связь дают лишь перед контрольной работой, что лишает ребёнка возможности заранее исправить пробелы.

Отдельно отмечена нехватка специалистов поддержки. В среднем на одного ученика приходится 14-18 минут работы школьного психолога в неделю и около 11 минут логопеда. При этом нет уверенности, что новая модель финансирования «Программа в школе» основана на реальных потребностях учеников и что государственная целевая дотация обеспечивает достаточное количество специалистов.

Система аккредитации школ также подверглась критике. Независимо от полученной оценки школы аккредитуются на шесть лет, что не гарантирует защиту детей от длительного обучения в учреждениях с серьёзными недостатками.

Государственный контроль указал и на фрагментарность планирования развития образования. Между государством, самоуправлениями и школами отсутствует достаточная координация. В стратегических документах не всегда определены чёткие и измеримые показатели, а цели и приоритеты на разных уровнях нередко расходятся.

С 1 сентября 2024 года самоуправления обязаны разрабатывать стратегии развития образовательной системы. Однако методическая и цифровая поддержка для их подготовки оказалась недостаточной. В результате ряд самоуправлений привлёк внешних исполнителей, израсходовав почти полмиллиона евро. Большую часть этих заказов получил один коммерсант, отмечают аудиторы.