«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Ольга Князева сообщает, что получила вердикт комиссии по этике Рижской думы: «Прекратить рассмотрение» жалобы. Так она прокомментировала это решение на своей странице в социальной сети Facebook:

"Друзья, спешу поделиться радостью за нашу политическую культуру. Наконец-то маски сброшены (и Кодексы этики тоже).

Перевожу с бюрократического на человеческий:

Обзывать людей без единого доказательства — можно;

Клеить ярлыки — этично;

Быть депутатом и вести себя как в подворотне — Это теперь норма общения.

Как человек, много лет проработавший на общественном радио, я в легком культурном шоке. Будьте уверены: на Латвийском радио за такие «перлы» комиссия по этике выписала бы «билет в один конец» или как минимум заставила бы публично извиняться. Там этика — это про репутацию. Но в Рижской думе, видимо, свой, особый микроклимат, где «чекистка» — это такая форма вежливого приветствия горожан".

Князева напоминает, что согласно Этическом кодексу Рижской думы (Nolikums Nr. RD-23-221-no):

"Пункт 11 защищает честь и достоинство... но, видимо, только самих депутатов друг от друга. Пункт 5 требует объективных фактов... но фантазии Лианы Ланги, видимо, считаются в этой Думе «фактами высшего порядка».

Спасибо уважаемой комиссии за честность! Теперь мы официально знаем: если вас оскорбил депутат правящей коалиции — это не нарушение, это просто такой «авторский стиль» и свобода слова.

Ждите продолжения. Как журналист, я уже готовлю запрос с просьбой уточнить полный список разрешенных оскорблений. Раз «чекистка» — это норма, может, пора обновить словари?" - пишет Ольга Князева.