«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 16:38

Важно 0 комментариев

LETA

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Ольга Князева сообщает, что получила вердикт комиссии по этике Рижской думы: «Прекратить рассмотрение» жалобы. Так она прокомментировала это решение на своей странице в социальной сети Facebook:

"Друзья, спешу поделиться радостью за нашу политическую культуру. Наконец-то маски сброшены (и Кодексы этики тоже).

Перевожу с бюрократического на человеческий:

  • Обзывать людей без единого доказательства — можно;
  • Клеить ярлыки — этично;
  • Быть депутатом и вести себя как в подворотне — Это теперь норма общения.

Как человек, много лет проработавший на общественном радио, я в легком культурном шоке. Будьте уверены: на Латвийском радио за такие «перлы» комиссия по этике выписала бы «билет в один конец» или как минимум заставила бы публично извиняться. Там этика — это про репутацию. Но в Рижской думе, видимо, свой, особый микроклимат, где «чекистка» — это такая форма вежливого приветствия горожан".

Князева напоминает, что согласно Этическом кодексу Рижской думы (Nolikums Nr. RD-23-221-no):
"Пункт 11 защищает честь и достоинство... но, видимо, только самих депутатов друг от друга. Пункт 5 требует объективных фактов... но фантазии Лианы Ланги, видимо, считаются в этой Думе «фактами высшего порядка».

Спасибо уважаемой комиссии за честность! Теперь мы официально знаем: если вас оскорбил депутат правящей коалиции — это не нарушение, это просто такой «авторский стиль» и свобода слова.

Ждите продолжения. Как журналист, я уже готовлю запрос с просьбой уточнить полный список разрешенных оскорблений. Раз «чекистка» — это норма, может, пора обновить словари?" - пишет Ольга Князева.

