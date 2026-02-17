Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Можно ли работать на больничном и получать зарплату и пособие одновременно?

«Вести» 17 февраля, 2026 15:31

Юридическая консультация 0 комментариев

Не на каждой работе можно болеть. Бывает, что работник буквально незаменим или человек сам не может без дела, хотя и пребывает на законном больничном листе. Как в таком случае начисляется зарплата, а пособие по болезни?

Типичная зимняя травма: житель столицы сломал ногу, переходя через улицу и поскользнувшись на присыпанном снежком ледяном «блинчике». Больница, гипс на шесть недель, а потом заново учиться ходить. В общей сложности два месяца. Выписали больничный, первые девять дней оплатил работодатель, затем – государство.

- Но я вполне могу что-то делать руками и головой, - рассказал читатель. – Работаю на складе, приходится порой переносить коробки, переставлять секции, хотя формально я не грузчик, а диспетчер, но когда дело требует - могу помочь. А теперь сижу дома, скачу по квартире на костылях, на улицу не выхожу: скользко, боюсь опять упасть и что еще хуже будет. От безделья уж и не знаю, куда деваться...

Читатель спрашивает: может ли он работать дома, делать отчеты, какую-то работу на компьютере и получать, например, полставки?

Другая читательница поделилась своим печальным опытом. Она со сломанной рукой, на больничном листе, работала дома – сейчас удаленка никого не удивляет. Но ей почему-то не оплатили пособие по болезни за это время.

- Я ведь делала свою работу полностью, а больничный мне положен по закону: рука сломана, - удивляется читательница...

Действительно, болеть и работать – это во многих случаях практикуют на предприятиях: или работников не хватает, или человек должен сделать свою работу в определенный срок, или болеющий не хочет терять деньги, потому что пособие по болезни в основном меньше, чем обычная зарплата.

В таком случае возникает вопрос: существуют ли нормативы, ограничивающие право на работу в период болезни, когда человеку выписывается листок нетрудоспособности?

Или болеем - или работаем

Разберемся по порядку. Что такое пособие по болезни? Это компенсация застрахованному лицу трудового дохода, утраченного в период временной нетрудоспособности, - уточняют в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

То есть пособие по болезни назначается и выплачивается человеку, который по причине болезни не выходит на работу и следовательно теряет доход, который он мог бы получить от оплачиваемой работы. Аналогично, если самозанятое лицо лишается дохода в результате наступления временной нетрудоспособности. Таким образом, получение пособия по болезни несовместимо с какой-либо оплачиваемой работой или получением дохода за свою трудовую деятельность.

(!) Если в период нетрудоспособности человек получал доход, то пособие по болезни за это время ему не полагается.

Закон предусматривает и другие случаи, когда работник не может совмещать получение дохода от трудовой деятельности и пособие по болезни.

Нельзя получить пособие по временной утрате трудоспособности, если человек по причине болезни не работает у одного работодателя, то есть там предъявлен больничный лист, но продолжает работать и получать доход у другого работодателя.

И тут, к сожалению, возможны неприятные последствия. Закон устанавливает, что человек обязан вернуть выплаченное ему пособие по болезни, если оно было получено им необоснованно. Например, если VSAA установит, что в период получения пособия у этого работника были зарегистрированы доходы:

- как работника по найму;
- как самозанятого лица.

Тогда VSAA на основании информации от Службы государственных доходов (VID) о периодах, когда у человека были зарегистрированы доходы, принимает решение о возврате (в противном случае - взыскании) переплаченной суммы пособия по болезни...

Чуть-чуть можно, но не всем

Есть ли исключения? Ведь бывают разные случаи в жизни. Да, закон предусматривает и другие варианты.

1. Если во время болезни доход самозанятого лица от хозяйственной деятельности составляет сумму меньше установленной в стране минимальной зарплаты (например 300 евро) и обязательные государственные социальные взносы уплачиваются в размере 10% только на пенсионное страхование, то пособие по болезни будет выплачиваться.

2. Если в период получения пособия по болезни работодатель в соответствии с коллективным договором или трудовым договором с работником выплатит ему материальную поддержку – определенную денежную сумму, например пособие, компенсацию или премию, то подобные доходы, полученные не за выполнение работы, не ограничат выплату пособия по болезни, которое будет выплачено.

Если же человек одновременно получает назначенное пособие по болезни и авторское вознаграждение, то здесь важно, в каком режиме производится выплата взносов государственного социального страхования.

* Если хозяйственная деятельность зарегистрирована в VID и человек сам платит налоги как самозанятое лицо в общем режиме и с доходов, которые не достигают установленной в стране минимальной зарплаты, а обязательные государственные социальные взносы уплачиваются в размере 10% (только на пенсионное страхование), то разрешено одновременно получать пособие по болезни и авторское вознаграждение.

* Если же хозяйственная деятельность не зарегистрирована и оплату всех налогов производит лицо, выплачивающее авторское вознаграждение (особый режим получения авторского гонорара), а взносы государственного социального страхования выплачиваются в полном объеме (34,09%), то право на получение пособия по болезни исключается. И пособие по болезни нельзя будет получить, даже если гонорар, например, составит всего 40 евро.

Если пособие по болезни уже было выплачено, но позже будет установлено, что в этот же период, за который выплачено это пособие, житель получил также авторский гонорар, то полученное пособие по болезни придется вернуть.

...Как видим, работать можно, но осторожно - в соответствии с установленными законом нормами...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

