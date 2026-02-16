Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 15:35

2 комментариев

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы  станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Она заявила, что представления 1990-х о Латвии как о "мосте между Востоком и Западом" или о "банковском рае" оказались ошибочными. Поэтому сейчас настала пора целенаправленно инвестировать в области, в которых работают латвийские учёные мирового уровня.

Глядь, прекрасная программа! А можно немножко подробностей? Что это за области такие, которые выведут Латвию на передовые рубежи прогресса, можно узнать?

А еще Страуюма покритиковала чрезмерную бюрократию: «Чиновничество и руководители учреждений обыкновенно требуют нового урегулирования для каждой жизненной ситуации, вместо того, чтобы самим принимать смелые решения».

Как свежо и ново! Бюрократия, понимаешь, заедает... Так ее же и пытались в прошлом году сократить – хрен чего вышло.

Вообще очень занятно слышать советы «нам надо поумнеть» от людей, которые, проведя N-лет во власти, так ничего и не поняли. Ну какие «смелые решения» может принимать бюрократия? Она не для этого делана. Особенно нынешняя латвийская – и шире – европейская бюрократия.

Что такое современная европейская бюрократия? Это каста, выстроившая систему самого настоящего «бюрократического феодализма». Чиновники воспринимают государство как принадлежащий им ресурс, а свои ведомства – как отданные им «в кормление», как говорили ан Руси. И всю свою энергию они направляют не на «смелые решения», а на охрану этого ресурса — прежде всего через недопуск к управлению разных «чумазых», а также в извлечении из ресурса  ренты – в виде зарплат, премий, а часто и коррупционных денег.

При этом рост аппетиты бюрократии всё время растут (как и она сама – размножается со скоростью мух-дрозофилов в банке с вареньем), а вот рентные поступления имеют тенденцию к сокращению – потому что бюрократия давит и убивает все живое вокруг себя, включая экономику. Тем более, что внутри нее принцип продвижения по заслугам давно вытеснен принципом продвижения “своих”. Что она делает при сокращении ренту? Правильно: а) допечатывает деньги; б) наращивает государственный долг; в) повышает налоги. И оп-ля «денег опять больше чем когда-либо!» Гуляем на все!

Ну, для нашей бюрократии вариант а) закрыт, ибо евро печатают другие люди, а вот варианты б) и в) вполне себе используются, что мы и наблюдаем за окном в режиме реального времени.

Долги и налоги – вот и все «смелые решения нашей бюрократии. А знаете почему? Потому что реально смелые решения может принимать только бизнес. Буржуазия. Та самая национальная буржуазия, которую как начали громить в Латвии в 2000-х, так, похоже, и догромили до состояния мышей под веником. И место которой заняла национальная бюрократия, смело взявшая в руки оный веник.

«Представления 1990-х о Латвии как о "банковском рае" оказались ошибочными....» Да, разумеется, если сладострастно начать громить национальный банковский сектор (в котором, как на грех оказалось слишком много акторов «не той национальности»), то поневоле возникнет вопрос – не проще ли его было совсем не заводить. Не жили хорошо – нечего и начинать. Если постоянно принимать решения в пользу бюрократии, а не бизнеса, то да, в какой то момент (чаще всего это бывает уже после отлучения от власти) сядешь грустно на пенёк и затянешь унылую песню про "чиновничество". Из уст людей, которые сами, лично, своими руками создавали нынешнюю систему это звучит особенно трогательно, особенно вкупе с призывами поумнеть.

Как говорили древние греки: врачу – исцелися сам. Ну, вы поняли кому тут на самом деле надо поумнеть?

 

Комментарии (2)
