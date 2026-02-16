Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не проверяли, а просто клеили новые стикеры: расследование выявило угрозу безопасности пациентов

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 16:03

Важно 0 комментариев

LETA

Проверки медицинского оборудования в больницах и поликлиниках должны проводиться ежегодно, однако расследование телепрограммы «Nekā personīga» показало, что в ряде случаев они выполнялись формально — без реальных тестов. Это может напрямую угрожать здоровью и жизни пациентов.

По правилам, медицинская техника — от весов и мониторов до дефибрилляторов, рентген-аппаратов и установок для лучевой терапии — обязана проходить регулярную техническую проверку с использованием специальных измерительных приборов. Эти работы выполняют частные компании, а контроль осуществляют государственные структуры: Инспекция здравоохранения и Центр радиационной безопасности. Аккредитацию проверяющих фирм выдает Национальное бюро по аккредитации.

Журналисты получили видеоматериалы, на которых видно, что в ряде учреждений проверки проводились за считаные минуты: без измерений и испытаний, но с наклеиванием стикеров о «пройденной проверке». Зафиксировано как минимум 20 нарушений. Видеозаписи касаются работы двух компаний — «ProMedica» и «MEDSERVISS-M».

Эксперты отмечают, что особенно опасны такие нарушения при проверке дефибрилляторов и мониторов жизненных показателей пациентов. Неправильное напряжение или неисправная батарея могут стать смертельно опасными. В одном из выявленных случаев проверка дефибриллятора ограничилась лишь наклеиванием стикера проверки, без оценки мощности разрядов и времени зарядки.

После анализа материалов Национальное бюро по аккредитации 22 января лишило обе компании аккредитации. Однако представители «MEDSERVISS-M» заявили, что подали апелляцию и не признают нарушений, утверждая, что видео было получено незаконно.

В надзорных органах признают: система контроля нуждается в улучшении. Сегодня в стране работают лишь около десяти инспекторов, тогда как проверке ежегодно подлежат тысячи устройств. Ситуацию осложняет и то, что с 2017 года отсутствует централизованная база данных медицинского оборудования, что делает систему менее прозрачной.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что узнал о проблеме из журналистского расследования и пообещал инициировать изменения в системе надзора. По его словам, подобные случаи — сигнал о необходимости реформ.

Эксперты также указывают, что компании, лишенные аккредитации, нередко регистрируют новые фирмы и продолжают деятельность с теми же сотрудниками. В ответ на выявленные нарушения власти рассматривают возможность разрешить проведение части проверок собственным медицинским инженерам больниц, чтобы снизить зависимость от внешних подрядчиков.

Ответственные ведомства заявляют, что работают над мерами по усилению контроля, однако конкретного плана реформ пока нет.

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

