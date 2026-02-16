Не проверяли, а просто клеили новые стикеры: расследование выявило угрозу безопасности пациентов

По правилам, медицинская техника — от весов и мониторов до дефибрилляторов, рентген-аппаратов и установок для лучевой терапии — обязана проходить регулярную техническую проверку с использованием специальных измерительных приборов. Эти работы выполняют частные компании, а контроль осуществляют государственные структуры: Инспекция здравоохранения и Центр радиационной безопасности. Аккредитацию проверяющих фирм выдает Национальное бюро по аккредитации.

Журналисты получили видеоматериалы, на которых видно, что в ряде учреждений проверки проводились за считаные минуты: без измерений и испытаний, но с наклеиванием стикеров о «пройденной проверке». Зафиксировано как минимум 20 нарушений. Видеозаписи касаются работы двух компаний — «ProMedica» и «MEDSERVISS-M».

Эксперты отмечают, что особенно опасны такие нарушения при проверке дефибрилляторов и мониторов жизненных показателей пациентов. Неправильное напряжение или неисправная батарея могут стать смертельно опасными. В одном из выявленных случаев проверка дефибриллятора ограничилась лишь наклеиванием стикера проверки, без оценки мощности разрядов и времени зарядки.

После анализа материалов Национальное бюро по аккредитации 22 января лишило обе компании аккредитации. Однако представители «MEDSERVISS-M» заявили, что подали апелляцию и не признают нарушений, утверждая, что видео было получено незаконно.

В надзорных органах признают: система контроля нуждается в улучшении. Сегодня в стране работают лишь около десяти инспекторов, тогда как проверке ежегодно подлежат тысячи устройств. Ситуацию осложняет и то, что с 2017 года отсутствует централизованная база данных медицинского оборудования, что делает систему менее прозрачной.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что узнал о проблеме из журналистского расследования и пообещал инициировать изменения в системе надзора. По его словам, подобные случаи — сигнал о необходимости реформ.

Эксперты также указывают, что компании, лишенные аккредитации, нередко регистрируют новые фирмы и продолжают деятельность с теми же сотрудниками. В ответ на выявленные нарушения власти рассматривают возможность разрешить проведение части проверок собственным медицинским инженерам больниц, чтобы снизить зависимость от внешних подрядчиков.

Ответственные ведомства заявляют, что работают над мерами по усилению контроля, однако конкретного плана реформ пока нет.