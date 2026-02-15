Дизайнер моды Гинтс Буде: «Их усыновили — и они исчезли»; снова о файлах Эпштейна

Женщина пишет, что у неё были две двоюродных сестры и брат (либо наоборот - два брата и сестра), их усыновили, и затем все трое исчезли.

Буде призывает автора комментария сообщить в полицию - даже если эти дети пропали 20-25 лет назад, пусть Госполиция ведёт розыск.

Он считает, что модели - лишь одно из звеньев этой преступной цепочки торговцев людьми и педофилами: "Как было бы здорово свести этот скандал к моделям". Второе звено - это дети из Латвии, усыновлённые иностранцами.

Дизайнер упомянул также о Сейме и принятых им законах об усыновлении, в которые он, впрочем, не углублялся, но, по его мнению, в Государственной инспекции по защите прав детей должен сидеть чиновник, который отслеживает на протяжении минимум пяти лет, что с этими детьми происходит.

"Как только в течение полугода или двух месяцев связь с родителями этих детей пропадает, моментально надо поднимать тревогу - хотя бы на местном уровне. Если мы отдаём ребёнка из страны, мы должны проследить, что с ним творится", - считает Буде.