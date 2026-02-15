Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 15. Февраля Завтра: Aloizs, Alvils, Olafs, Olavs
Доступность

Дизайнер моды Гинтс Буде: «Их усыновили — и они исчезли»; снова о файлах Эпштейна

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 февраля, 2026 12:28

Важно 0 комментариев

В интервью подкасту nra.lv/TV sarunas дизайнер моды Гинтс Буде, открыто заговоривший о связи преступной сети педофилов и секс-преступника Джеффри Эпштейна с латвийскими модельными агентствами, заявил, что его очень встревожил комментарий некой женщины в интернете, написавшей об исчезновении своих родственников.

Женщина пишет, что у неё были две двоюродных сестры и брат (либо наоборот - два брата и сестра), их усыновили, и затем все трое исчезли.

Буде призывает автора комментария сообщить в полицию - даже если эти дети пропали 20-25 лет назад, пусть Госполиция ведёт розыск.

Он считает, что модели - лишь одно из звеньев этой преступной цепочки торговцев людьми и педофилами: "Как было бы здорово свести этот скандал к моделям". Второе звено - это дети из Латвии, усыновлённые иностранцами.

Дизайнер упомянул также о Сейме и принятых им законах об усыновлении, в которые он, впрочем, не углублялся, но, по его мнению, в Государственной инспекции по защите прав детей должен сидеть чиновник, который отслеживает на протяжении минимум пяти лет, что с этими детьми происходит.

"Как только в течение полугода или двух месяцев связь с родителями этих детей пропадает, моментально надо поднимать тревогу - хотя бы на местном уровне. Если мы отдаём ребёнка из страны, мы должны проследить, что с ним творится", - считает Буде.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит
Важно

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется
Важно

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется (1)

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?
Важно

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

Важно 17:08

Важно 0 комментариев

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

Читать
Загрузка

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

Читать

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО)

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

Читать

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

Читать

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Читать

Навального отравили ядом эквадорской лягушки: эксперты пяти европейских стран

Мир 13:57

Мир 0 комментариев

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Читать

«Легальный рэкет»: в соцсети обсуждают обязательные медосмотры

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

Читать