Авария произошла на 18-м километре Бауского шоссе (A7), то есть на участке Кекавской объездной дороги между Баложи и Рижской объездной дорогой, ближе к последней.

По информации Госполиции, в Кекавском крае произошло столкновение восьми автомашин, две из которых - грузовые. В результате столкновения одна автомашина съехала в кювет и перевернулась, наблюдается утечка газа, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

На месте ДТП работают Госполиция, спасатели, Неотложная медицинская помощь и муниципальная полиция. Участия Государственной службы окружающей среды в ликвидации последствий аварии не понадобилось.

Как информировала агентство LETA Служба неотложной медицинской помощи, в ДТП пострадали шесть человек, они в стабильном состоянии были доставлены в больницу. Всего медики оказали на месте происшествия помощь 16 пострадавшим.

По сообщениям очевидцев, утром на месте аварии движение было затруднено из-за густого периодического тумана, причём ярко светило солнце.

Место происшествия можно объехать по шоссе Лапениеки - Кекава - Гюги (P137) или по другим дорогам.

Иллюстративное фото.