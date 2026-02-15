Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ДТП под Ригой: столкнулись восемь автомашин, заблокировано движение по Кекавской объездной дороге (1)

Редакция PRESS 15 февраля, 2026 12:23

Важно 1 комментариев

В воскресенье утром, 15 февраля, в связи с ДТП заблокировано движение по Кекавской объездной дороге в обоих направлениях, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi.

Авария произошла на 18-м километре Бауского шоссе (A7), то есть на участке Кекавской объездной дороги между Баложи и Рижской объездной дорогой, ближе к последней.

По информации Госполиции, в Кекавском крае произошло столкновение восьми автомашин, две из которых - грузовые. В результате столкновения одна автомашина съехала в кювет и перевернулась, наблюдается утечка газа, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

На месте ДТП работают Госполиция, спасатели, Неотложная медицинская помощь и муниципальная полиция. Участия Государственной службы окружающей среды в ликвидации последствий аварии не понадобилось. 

Как информировала агентство LETA Служба неотложной медицинской помощи, в ДТП пострадали шесть человек, они в стабильном состоянии были доставлены в больницу. Всего медики оказали на месте происшествия помощь 16 пострадавшим.

По сообщениям очевидцев, утром на месте аварии движение было затруднено из-за густого периодического тумана, причём ярко светило солнце.

Место происшествия можно объехать по шоссе Лапениеки - Кекава - Гюги (P137)  или по другим дорогам.

Иллюстративное фото.

 

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО)
«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО) (6)

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется
«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется (1)

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?
Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme? (1)

Важно 1 комментариев

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит (1)

Важно 1 комментариев

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО) (1)

Важно 1 комментариев

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется (1)

Важно 1 комментариев

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя (1)

Важно 1 комментариев

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Навального отравили ядом эквадорской лягушки: эксперты пяти европейских стран (1)

Мир 1 комментариев

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

«Легальный рэкет»: в соцсети обсуждают обязательные медосмотры (1)

Важно 1 комментариев

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

