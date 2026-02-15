Он имел в виду такой показатель, как средняя зарплата, хотя, по его же словам, это такая средняя температура по больнице, ведь, как известно, у некоторых в госаппарате зарплаты огромные, у других с этим очень плохо, но средняя зарплата всё равно пошла вверх, и в историческом разрезе это самые лучшие результаты.

Если вывести уровень жизни, исходя из средней зарплаты, среднего уровня доходов, то сейчас латвийцы живут как никогда хорошо (опять-таки в среднем, ситуация у каждого может отличаться), и, похоже, это объективная реальность, утверждает социолог.

Он проводит исторические параллели с этапом XIX века, который характеризуется словом "декаданс". Так было и здесь, за это время в течение десяти лет был построен центр Риги, окружённый различными фабриками. Так было не только в Риге, но во всей Европе и по всему миру - сейчас это назвали бы глобализацией.

Тогда был колоссальный расцвет, огромный подъём уровня жизни и т.д. Впрочем, декаданс больше связан с искусством и литературой, и были такие более чуткие люди - художники, писатели, которые ощущали, что всё идёт в никуда. Имеет место колоссальный подъём, но похоже, что всё это кончится очень плохо. Что будем делать? Будем радоваться жизни, потому что это единственное, что мы можем делать! А из истории мы знаем, что они были правы - произошла Первая мировая война, приходит к выводу Кактиньш.