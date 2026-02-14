Ученик латвийского тренера стал олимпийским чемпионом. Правда, сам он не из Латвии

Британский скелетонист был непобедим во всех четырех заездах, оставив позади двух немцев, Акселя Юнгка и Кристофера Гротера, которые проиграли 0,88 и 1,07 секунды соответственно. Уэстон - первый британский скелетонист, завоевавший олимпийский титул.

Индриксонс, дебютант Олимпийских игр, провел четыре уверенных заезда, заняв 17-е место в первых двух, 16-е в третьем и 18-е в четвертом. Победителю он проиграл 5,17 секунды, а 17-му месту - 0,14 секунды.

Впервые в этом веке ни один из братьев Дукурсов не участвует в олимпийских соревнованиях по скелетону, хотя Мартин помогает команде Великобритании.

