«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

© LETA 13 февраля, 2026 13:05

0 комментариев

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Не называя имени, в прокуратуре сообщили агентству LETA, что 28 января было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по статье Уголовного закона о финансировании вооружённого конфликта. Обвиняемая по-прежнему находится под стражей.

Поскольку из латвийского банка невозможно осуществить перевод в российский банк, обвиняемая обратилась к своей знакомой в Белоруссии. Та, выполняя просьбу и не зная о реальной цели платежа, перевела со своего личного счёта в белорусском банке 157 белорусских рублей (примерно 42,86 евро) на банковский счёт знакомой обвиняемой в российском банке.

В ближайшее время будет решён вопрос о завершении досудебного расследования и передаче дела в суд. Уголовный закон за финансирование вооружённого конфликта предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с последующим пробационным надзором до трёх лет.

Ранее сообщалось, что до передачи в прокуратуру дело расследовала Служба государственной безопасности (VDD). В ходе расследования VDD установила, что женщина откликнулась на призыв контактного лица в России обеспечить финансирование закупки средств подавления дронов для российских военнослужащих, находящихся на фронте в Украине.

Уголовный процесс в отношении неё VDD начала 25 ноября 2025 года. 2 декабря 2025 года VDD задержала подозреваемую, а также провела процессуальные действия на двух объектах, связанных с ней, в Резекне и Прейльском крае.

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

