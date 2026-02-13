«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Не называя имени, в прокуратуре сообщили агентству LETA, что 28 января было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по статье Уголовного закона о финансировании вооружённого конфликта. Обвиняемая по-прежнему находится под стражей.

Поскольку из латвийского банка невозможно осуществить перевод в российский банк, обвиняемая обратилась к своей знакомой в Белоруссии. Та, выполняя просьбу и не зная о реальной цели платежа, перевела со своего личного счёта в белорусском банке 157 белорусских рублей (примерно 42,86 евро) на банковский счёт знакомой обвиняемой в российском банке.

В ближайшее время будет решён вопрос о завершении досудебного расследования и передаче дела в суд. Уголовный закон за финансирование вооружённого конфликта предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с последующим пробационным надзором до трёх лет.

Ранее сообщалось, что до передачи в прокуратуру дело расследовала Служба государственной безопасности (VDD). В ходе расследования VDD установила, что женщина откликнулась на призыв контактного лица в России обеспечить финансирование закупки средств подавления дронов для российских военнослужащих, находящихся на фронте в Украине.

Уголовный процесс в отношении неё VDD начала 25 ноября 2025 года. 2 декабря 2025 года VDD задержала подозреваемую, а также провела процессуальные действия на двух объектах, связанных с ней, в Резекне и Прейльском крае.