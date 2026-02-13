Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Крутое пике: рождаемость в Латвии продолжает падать

© LETA 13 февраля, 2026 14:25

Важно 0 комментариев

Фото LETA

В прошлом году в Латвии родилось 11 637 детей, что на 9,7% или на 1 250 меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Наибольшее число рождений пришлось на третий квартал - 3 223 ребенка, наименьшее - на четвертый квартал - 2 754 ребенка.

В прошлом году в июле, августе, сентябре и октябре ежемесячно рождалось более тысячи детей, чего не случалось с октября 2024 года. В остальные месяцы года число рождений не превышало тысячи.

В прошлом году было зарегистрировано 25 677 смертей - на 984 или 3,7% меньше, чем годом ранее. Число умерших больше всего сократилось в первом квартале 2025 года, когда умерло на 586 человек меньше, но немного выросло в третьем квартале, когда умерло на 66 человек больше по сравнению с тем же кварталом 2024 года.

В результате отрицательного естественного прироста население страны в прошлом году сократилось на 14 000 человек и на 1 января 2026 года предварительно составило 1,823 миллиона человек.

В прошлом году было зарегистрировано 10 683 брака, что на 4,7% или 478 браков больше, чем в 2024 году. В прошлом году наибольшее количество браков было зарегистрировано в третьем квартале - 4 696, а наименьшее - в первом квартале - 1 417.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях
Важно

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

Авария парализовала Рижскую окружную. Движение ограничено после столкновения трёх авто (ФОТО)
Важно

Авария парализовала Рижскую окружную. Движение ограничено после столкновения трёх авто (ФОТО)

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки
Важно

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Читать
Загрузка

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

Всюду жизнь 19:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

Читать

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

Читать

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Читать

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Читать

Снег парализует движение по всей Латвии

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

Читать

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

Читать