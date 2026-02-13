Крутое пике: рождаемость в Латвии продолжает падать

Наибольшее число рождений пришлось на третий квартал - 3 223 ребенка, наименьшее - на четвертый квартал - 2 754 ребенка.

В прошлом году в июле, августе, сентябре и октябре ежемесячно рождалось более тысячи детей, чего не случалось с октября 2024 года. В остальные месяцы года число рождений не превышало тысячи.

В прошлом году было зарегистрировано 25 677 смертей - на 984 или 3,7% меньше, чем годом ранее. Число умерших больше всего сократилось в первом квартале 2025 года, когда умерло на 586 человек меньше, но немного выросло в третьем квартале, когда умерло на 66 человек больше по сравнению с тем же кварталом 2024 года.

В результате отрицательного естественного прироста население страны в прошлом году сократилось на 14 000 человек и на 1 января 2026 года предварительно составило 1,823 миллиона человек.

В прошлом году было зарегистрировано 10 683 брака, что на 4,7% или 478 браков больше, чем в 2024 году. В прошлом году наибольшее количество браков было зарегистрировано в третьем квартале - 4 696, а наименьшее - в первом квартале - 1 417.