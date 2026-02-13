Кофе и чай против старения мозга? Учёные нашли неожиданную защиту!

Учёные выяснили, что умеренное потребление кофеина – примерно две-три чашки кофе или одна-две чашки чая в день – связано с более здоровым старением мозга. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале JAMA.

Исследователи обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих кофеин, риск развития деменции оказался ниже примерно на 18 процентов. Самые заметные результаты наблюдались у тех, кто придерживался умеренного потребления.

В исследовании приняли участие более 130 тысяч человек. Учёные наблюдали за их питанием, состоянием памяти и когнитивными функциями на протяжении почти 43 лет. За это время деменция развилась у 11 033 участников.

Кроме того, любители кофе реже жаловались на субъективные проблемы с памятью – такие симптомы отмечались у 7,8 процента участников против 9,5 процента среди тех, кто почти не употреблял кофеин.

Специалисты считают, что кофе и чай могут оказывать защитное влияние благодаря содержанию кофеина и полифенолов. Эти вещества связаны с уменьшением воспалительных процессов, защитой клеток и поддержкой работы сосудов.

При этом исследователи отмечают, что работа носит наблюдательный характер. Она показывает связь, но не доказывает прямую причину. Также в анализе не учитывались различия в сортах кофе и чая, способах приготовления и происхождении напитков.

Учёные подчёркивают, что профилактика деменции остаётся сложной задачей, а питание считается лишь одной из возможных составляющих защиты когнитивных функций.