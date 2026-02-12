«Это неправильно!» Рута жалуется: полки ломятся от товаров из России

В конце прошлого года в Даугавпилсе открылся магазин «Mix Markt». Торговая точка работает по франшизе. Магазины под вывеской «Mix Markt» действуют во многих странах Европы, где проживает большая русскоязычная диаспора.

- Как только переступаешь порог, чувствуешь себя в объятиях страны-агрессора», — рассказала программе «Bez Tabu» Рута, которая осталась недовольна посещением магазина.

"Очень большая часть ассортимента — товары из России. Возникают вопросы о соблюдении санкционного режима. В магазине постоянно звучит исключительно русская музыка. Это происходит в Латвии, в общественном торговом месте, и создаёт впечатление, что магазин сознательно игнорирует латвийское культурное пространство и государственный язык", - жалуется Рута.

Съёмочная группа «Bez Tabu» также посетила этот магазин в Даугавпилсе и убедилась, что большинство товаров — из России и Белоруссии. Присутствует продукция, произведённая в Украине и других странах Европы, однако в явном меньшинстве.

- Морально и этически это неправильно, что есть такой магазин у нас в Даугавпилсе, - заявляет представитель Торгово-промышленной палаты Катрина Зариня. - Четко и ясно скажем, любая торговля с Россией недопустима и должна быть прекращена.

Однако Министерство экономики в свою очередь комментирует: хотя часть торговых сетей действительно убрала с полок товары, произведенные в России, но продукты питания из этой страны не включены в санкционные списки и ими можно торговать в любой стране Евросоюза.