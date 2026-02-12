Живые куклы. Как латвийских моделей продавали миллионерам

Кто такой Марк? Этого Анна толком не знает, ведь юные модели - не частные детективы. Но после того, как девушки выпили шампанского, Марк предложил им поехать к нему в Лондон. Иева Липиня сказала девушкам, что это их выбор. Она не получала от этого никакой выгоды, только хорошие отношения с Марком, который, как знает Анна, также оплачивал поездки Липини и ее семьи.

Одна из знакомых Анны поехала на ужин в Ригу с Липиней, Марком и другими моделями. В качестве подарка она получила "iPhone".

На прошлой неделе, анализируя рассекреченные в США файлы Эпштейна, "Ir" уже писало о его агентах Жан-Люке Брюнеле, Даниэле Сиаде, для которых Рига была излюбленным местом вербовки молодых девушек. Эпштейн постоянно искал новых жертв, особенно в Восточной Европе и России.

"Ir" обратилось к нескольким женщинам, работавшим в латвийских модельных агентствах, чтобы расспросить их о деятельности агентов Эпштейна в Риге. Мы узнали и о других случаях, когда молодые девушки были вовлечены в развлечения богатых мужчин, не имеющих никакого отношения к модельному бизнесу.

Показания двух женщин указывают на агентство "Vacatio", которое работало с незначительными изменениями названия с конца 1990-х годов до своей ликвидации в 2023 году.

За последние десять лет в центр " Marta" обратились за помощью 126 человек, пострадавших от торговли людьми. Среди них 89 женщин, в основном подвергшихся сексуальной эксплуатации.

За эти годы были и случаи, связанные с модельными агентствами, но руководитель центра Илута Лаце уже не помнит конкретных имен и временных рамок.

"Я помню только, как трудно нам было защищать этих девушек, потому что нормализация сексуального насилия, требование ответственности от жертвы - даже от ребенка - были очень распространены". Один случай торговли людьми, связанный с модельным агентством, произошел сравнительно недавно, но до сих пор неясно, было ли это настоящее модельное агентство или преступники просто притворялись, что представляют его. Более того, случаи, попадающие в поле зрения "Marta", - это лишь верхушка айсберга, говорит Лаце. Для вербовки женщин используются изощренные механизмы. "У каждого человека есть какая-то уязвимость", - говорит Лаце. Часто используется экономическая уязвимость.

(Ir)