Живые куклы. Как латвийских моделей продавали миллионерам

© LETA 12 февраля, 2026 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

За поездку в Лондон на ужин с миллионером Марком девушки из модельного агентства "Vacatio" могли получить ценные подарки. Анна рассказала изданию "Ir", что Марк бывал и в Риге, где пил шампанское с руководителем агентства Иевой Липиней в помещении агентства.

Кто такой Марк? Этого Анна толком не знает, ведь юные модели - не частные детективы. Но после того, как девушки выпили шампанского, Марк предложил им поехать к нему в Лондон. Иева Липиня сказала девушкам, что это их выбор. Она не получала от этого никакой выгоды, только хорошие отношения с Марком, который, как знает Анна, также оплачивал поездки Липини и ее семьи.

Одна из знакомых Анны поехала на ужин в Ригу с Липиней, Марком и другими моделями. В качестве подарка она получила "iPhone".

На прошлой неделе, анализируя рассекреченные в США файлы Эпштейна, "Ir" уже писало о его агентах Жан-Люке Брюнеле, Даниэле Сиаде, для которых Рига была излюбленным местом вербовки молодых девушек. Эпштейн постоянно искал новых жертв, особенно в Восточной Европе и России.

"Ir" обратилось к нескольким женщинам, работавшим в латвийских модельных агентствах, чтобы расспросить их о деятельности агентов Эпштейна в Риге. Мы узнали и о других случаях, когда молодые девушки были вовлечены в развлечения богатых мужчин, не имеющих никакого отношения к модельному бизнесу.

Показания двух женщин указывают на агентство "Vacatio", которое работало с незначительными изменениями названия с конца 1990-х годов до своей ликвидации в 2023 году.

За последние десять лет в центр " Marta" обратились за помощью 126 человек, пострадавших от торговли людьми. Среди них 89 женщин, в основном подвергшихся сексуальной эксплуатации.

За эти годы были и случаи, связанные с модельными агентствами, но руководитель центра Илута Лаце уже не помнит конкретных имен и временных рамок.

"Я помню только, как трудно нам было защищать этих девушек, потому что нормализация сексуального насилия, требование ответственности от жертвы - даже от ребенка - были очень распространены". Один случай торговли людьми, связанный с модельным агентством, произошел сравнительно недавно, но до сих пор неясно, было ли это настоящее модельное агентство или преступники просто притворялись, что представляют его. Более того, случаи, попадающие в поле зрения "Marta", - это лишь верхушка айсберга, говорит Лаце. Для вербовки женщин используются изощренные механизмы. "У каждого человека есть какая-то уязвимость", - говорит Лаце. Часто используется экономическая уязвимость.

(Ir)

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

Мир 17:59

Мир 0 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Азбука здоровья 17:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Спорт 17:42

Спорт 0 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Бизнес 17:14

Бизнес 0 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

