«Рижский хлеб» признали «террористом и экстремистом» в России (2)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 08:16

2 комментариев

В июле 2025 года Генпрокуратура РФ потребовала признать «экстремистским» и запретить в России целое объединение хлебопеков, контролирующих 50% долей ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Поводом для обращения в суд стало то, что пекари якобы свою прибыль направляют через латвийский фонд на финансирование подразделения «Азов» и поддерживают ВСУ. По материалам дела, за последние два года было пожертвовано 36 800 долларов на оружие и боеприпасы.

В результате суд постановил национализировать 50% «Рижского хлеба», который частично принадлежит гражданину Латвии Нормунду Бомису — его долю оценили в 1,7 млрд рублей. Решение было принято по иску Генпрокуратуры, по мнению которой ответчик входит в объединение хлебопеков с «ярко выраженным антироссийским характером».

Сегодня (11 февраля, прим.ред) стало известно, что «Рижский хлеб» включили в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

В Болдерае открытым пламенем горела многоэтажка: подробности (2)

Вечером 11 февраля, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Силиня с нами: её противники опять не добились отставки (2)

Большинство парламентариев сегодня отклонили выдвинутое оппозиционными партиями требование отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

В Риге легковушку зажало между двух фур: подробности ДТП (2)

Вчера, в среду 11 февраля, в Риге на улице Густава Земгала легковой автомобиль получил удар с обеих сторон - от двух грузовиков, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога (2)

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Сговорились что ли? Подросток с пистолетом взял школу в заложники! (2)

Пока мир обсуждал подробности стрельбы в школе в Канаде, в тот же день трагедия с аналогиным сюжетом разыгралась на другом континенте. 

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это? (2)

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Пакистанизация Британии: госструктура уверяет медиков о выгодах браков между близкими родственниками (2)

В январе контрольный орган NHS — государственной системы здравоохранения Великобритании — выпустил рекомендации для врачей и медсестёр, в которых говорилось о «потенциальных выгодах» браков между двоюродными братьями и сёстрами, широко распространённых в пакистанской диаспоре. Формулировки вызвали волну возмущения: общественность недоумевала, почему государственная медицина вдруг заговорила о плюсах союзов, которые давно находятся в центре острых медицинских и этических споров.

