Поводом для обращения в суд стало то, что пекари якобы свою прибыль направляют через латвийский фонд на финансирование подразделения «Азов» и поддерживают ВСУ. По материалам дела, за последние два года было пожертвовано 36 800 долларов на оружие и боеприпасы.

В результате суд постановил национализировать 50% «Рижского хлеба», который частично принадлежит гражданину Латвии Нормунду Бомису — его долю оценили в 1,7 млрд рублей. Решение было принято по иску Генпрокуратуры, по мнению которой ответчик входит в объединение хлебопеков с «ярко выраженным антироссийским характером».

Сегодня (11 февраля, прим.ред) стало известно, что «Рижский хлеб» включили в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.