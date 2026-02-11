Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

© Lsm.lv 11 февраля, 2026 16:37

Важно 0 комментариев

СГД VID

В этом году у части жителей при подаче годовой декларации о доходах переплата подоходного налога может не возникнуть или быть меньше, чем в предыдущие годы, сообщили в Службе государственных доходов (СГД), сообщает rus.lsm.lv.

Как пояснили в СГД, это связано с изменениями в применении налогов и налоговых льгот в течение года, а не с ошибками в декларации или в Электронной системе декларирования (EDS).

Как указали в СГД, в 2025 году был отменен дифференцированный (прогнозируемый) необлагаемый минимум и вместо него введен единый фиксированный необлагаемый минимум независимо от уровня доходов — 510 евро в месяц.

Благодаря этому в 2025 году подоходный налог с заработной платы удерживался точнее уже в течение года, поэтому разница в налоге, которая ранее образовывала переплату, в этом году может отсутствовать,
отметили в СГД.

Если в декларации видно, что переплата налога не возникла, это само по себе не означает ошибку. Это может быть нормальным результатом налогового расчета, пояснили в службе.

Это не означает, что годовую декларацию подавать не нужно. Ее нужно подавать, если человек платил подоходный налог и хочет вернуть его часть, приложив чеки, подтверждающие оправданные расходы.

Декларацию необходимо подать, например, если зарегистрирована хозяйственная деятельность или если в течение года помимо заработной платы получены другие декларируемые доходы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности
Важно

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО)
Важно

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО) (6)

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)
Важно

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Важно 21:42

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Мир 21:18

Мир 0 комментариев

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

История и культура 20:20

История и культура 0 комментариев

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Читать

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

ЧП и криминал 20:18

ЧП и криминал 0 комментариев

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Читать

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

Читать

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Читать