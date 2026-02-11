Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Как пояснили в СГД, это связано с изменениями в применении налогов и налоговых льгот в течение года, а не с ошибками в декларации или в Электронной системе декларирования (EDS).

Как указали в СГД, в 2025 году был отменен дифференцированный (прогнозируемый) необлагаемый минимум и вместо него введен единый фиксированный необлагаемый минимум независимо от уровня доходов — 510 евро в месяц.

Благодаря этому в 2025 году подоходный налог с заработной платы удерживался точнее уже в течение года, поэтому разница в налоге, которая ранее образовывала переплату, в этом году может отсутствовать,

отметили в СГД.

Если в декларации видно, что переплата налога не возникла, это само по себе не означает ошибку. Это может быть нормальным результатом налогового расчета, пояснили в службе.

Это не означает, что годовую декларацию подавать не нужно. Ее нужно подавать, если человек платил подоходный налог и хочет вернуть его часть, приложив чеки, подтверждающие оправданные расходы.

Декларацию необходимо подать, например, если зарегистрирована хозяйственная деятельность или если в течение года помимо заработной платы получены другие декларируемые доходы.