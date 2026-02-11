Сначала застрелил свою мать и брата: соцсети — о диком убийстве в Канаде (ФОТО)

Инцидент со стрельбой произошел в Британской Колумбии в городе Тамблер-Ридж с населением около трех тысяч человек.

В полиции сообщили, что тела шестерых погибших были найдены внутри здания средней школы Tumbler Ridge Secondary School, еще один человек скончался по пути в больницу.

Двух других нашли мертвыми в доме, который, по мнению властей, связан с нападением.

В школе, где произошла стрельба, было найдено и тело предполагаемой нападавшей с «самонанесенным ранением».

Ранения получили еще 25 человек, двоих из которых доставили в больницу вертолетом в критическом состоянии, заявили в полиции.

В экстренном оповещении о стрельбе, разосланном жителям, полиция описала подозреваемую как «женщину с каштановыми волосами, одетую в платье».

Суперинтендант полиции Кен Флойд сообщил журналистам, что власти установили личность подозреваемой, но не раскрывают ее имя, а мотив пока остается неясным. Он добавил, что полиция продолжает выяснять, были ли жертвы как-то связаны со стрелком.

Ученик 12 класса Дариан Квист рассказал CBC Radio West, что пришел на урок в 13:30 по местному времени (23:30 мск), когда в коридорах прозвучал сигнал тревоги. Сначала ученики просто закрыли двери класса, а потом, когда в соцсетях начали появляться фото с места событий, забаррикадировали двери партами.

По словам Квиста, дети оставались в классе более двух часов, пока полицейские не вывели их из школы.

Премьер-министр Канады Марк Карни написал в социальных сетях, что он «опустошен» из-за стрельбы в Тамблер-Ридже.

«Я вместе с канадцами скорблю с теми, чьи жизни сегодня необратимо изменились, и выражаю благодарность за мужество и самоотверженность спасателям, которые рисковали своими жизнями, защищая сограждан», — написал он.

В офисе Карни сообщили, что он отменяет запланированную поездку в Галифакс (Новая Шотландия) и Мюнхен (Германия). В среду он должен был объявить в Галифаксе долгожданную стратегию развития оборонной промышленности, после чего отправиться в Европу на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Мэр Тамблер-Риджа Дэррил Краковка заявил, что весь город погружен в скорбь после произошедшей трагедии.

«Я не смог сдержать слез. Я живу здесь уже 19 лет. Я, вероятно, знаю каждого из погибших», — сказал он журналистам.

«Я знаю, что сегодня вечером мы все обнимем наших детей чуть крепче. Я прошу жителей Британской Колумбии поддержать сегодня жителей Тамблер-Риджа», — заявил премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби.

Стрельба в школах в Канаде случается заметно реже, чем, например, в США. В ответ на прошлые инциденты канадское правительство усиливало контроль над оружием, включая недавнее расширение запрета на все виды, классифицируемые как штурмовые.

Стрельба во вторник стала самой смертоносной в Канаде с 2020 года, когда вооруженный мужчина в Новой Шотландии застрелил 13 человек и устроил поджоги, в результате которых погибли еще девять.

Еще одно крупное нападение произошло в 1989 году в Политехнической школе Монреаля — тогда нападавший убил 14 женщин на почве ненависти к феминизму.

...Тем временем в социальных сетях распространяется информация о возможном убийце в Канаде, который вначале якобы застрелил свою мать и брата, пишет портал nra.lv.

Согласно нескольким источникам, включая независимое канадское СМИ Juno News, подозреваемым является 18-летний Джесси Стрэнг. Издание сообщает, что напрямую общалось с дядей Джесси, Расселом Стрэнгом, который подтвердил, что его родственница, трансгендерная женщина, несет ответственность за стрельбу, в результате которой погибли 10 человек (включая подозреваемого) и более 25 получили ранения.

Фотографии и скриншоты с общедоступного аккаунта YouTube, предположительно принадлежащего Джесси Стрэнгу, широко распространились в социальных сетях (особенно на платформе X) и на зарубежных новостных порталах — на них изображены трансгендерный флаг и винтовка типа СКС.

В некоторых постах подчеркивается, что в первоначальном полицейском отчете подозреваемая описывалась как «женщина в платье с каштановыми волосами», что теперь связывают с трансгендерной идентичностью. Кроме того, в социальных сетях и в некоторых комментариях (например, в блогах и на форумах вроде smalldeadanimals.com) циркулируют слухи и неподтвержденная информация о том, что Джесси Стрэнг, возможно, убил свою мать и младшего брата дома, прежде чем уйти в школу. Тела двух жертв были найдены в особняке, который, по словам полиции, связан с этим инцидентом.

Однако Королевская канадская конная полиция официально не обнародовала имя подозреваемого, его пол или точную степень родства с жертвами в доме, ссылаясь на соображения следствия и неприкосновенности частной жизни. Крупные СМИ (например, AP News, CBC, The Globe and Mail) подтверждают, что стрельба произошла как в школе, так и в связанном с ней жилом доме, но избегают спекуляций относительно личности или мотива, сосредотачиваясь на жертвах и реальных событиях.