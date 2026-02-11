Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Готовы к метели и морозу до -25 градусов? Сибирь придет к нам уже в эту пятницу

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 12:36

В пятницу и в ночь на субботу Латвию накроет сильный снегопад. По последним прогнозам синоптиков, небольшой снег быстро перерастёт в мощный снегопад, а страну пересечёт обширная зона осадков с юго-запада.

Уже в среду вечером и ночью на четверг в Селии и Латгалии ожидается продолжительный снег. В четверг днём существенных осадков не прогнозируется, а на юге Латгалии температура поднимется до нуля.

В пятницу усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывы достигнут 10-15 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду. Ветер будет активно переметать снег.

К субботе во многих районах выпадет 10-20 сантиметров снега. Местами, преимущественно на юго-востоке страны, возможны дождь и гололедица. Со второй половины пятницы часть сельских дорог может стать непроезжей.

Оттепель, если и затронет страну, то лишь юго-восток. Уже в воскресенье вновь похолодает, а в ночь на понедельник местами температура может опуститься ниже -25 градусов. На следующей неделе возможны колебания температуры и новые осадки.

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

«Через пять лет Европы не будет»: жёсткая критика ЕС от Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном интервью ведущим европейским газетам выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. По его словам, Европа регулярно проигрывает, когда действует медленно и разрозненно.  Об этом пишет Bildt.

