Готовы к метели и морозу до -25 градусов? Сибирь придет к нам уже в эту пятницу

Уже в среду вечером и ночью на четверг в Селии и Латгалии ожидается продолжительный снег. В четверг днём существенных осадков не прогнозируется, а на юге Латгалии температура поднимется до нуля.

В пятницу усилится восточный и северо-восточный ветер. Порывы достигнут 10-15 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду. Ветер будет активно переметать снег.

К субботе во многих районах выпадет 10-20 сантиметров снега. Местами, преимущественно на юго-востоке страны, возможны дождь и гололедица. Со второй половины пятницы часть сельских дорог может стать непроезжей.

Оттепель, если и затронет страну, то лишь юго-восток. Уже в воскресенье вновь похолодает, а в ночь на понедельник местами температура может опуститься ниже -25 градусов. На следующей неделе возможны колебания температуры и новые осадки.