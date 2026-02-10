Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Недоумение усиливается тем, что оба «исчезнувших» аккаунта до сих пор указаны на официальном сайте Раймонда Паулса. Как выяснилось, всё произошло без ведома самого Маэстро. Решение закрыть его аккаунты принял Гунтарс Рачс — руководитель звукозаписывающей компании MicRec.

«Да, эти профили Паулса на Facebook обслуживали мы (звукозаписывающая компания — ред.), кое-что там делала и внучка Маэстро - Моника Паулс. Да, и именно мы закрыли этот аккаунт», — поясняет Рачс.

Такое решение было принято, чтобы сократить количество площадок для продолжения дискуссий о некрасивом инциденте, связанном с большим концертом. Что касается аккаунта в X, то ни звукозаписывающая компания, ни сам Гунтарс Рачс за него ответственности не несут, поэтому не могут объяснить, каким образом исчез один из многочисленных профилей на платформе X. «Там ведь несколько аккаунтов! Если посчитать, то с именем Раймонд Паулс в соцсетях существуют десятки профилей», — отмечает Рачс.

Он добавляет, что Маэстро хочет дистанцироваться от всей этой скандальной ситуации, и аккаунт в Facebook закрыт временно — до тех пор, пока страсти не улягутся.