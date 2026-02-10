Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из соцсетей пропали страницы Раймонда Паулса: без ведома Маэстро?

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 18:28

LETA

Журналисты журнала Jauns un Privāts обратили внимание, что аккаунты Раймонда Паулса исчезли из социальной сети Facebook сразу после шумихи вокруг злополучных «Праздников песни» в честь Маэстро. Также внезапно пропал и аккаунт с названием Maestro Pauls на платформе X. Мы проверили эту информацию и пришли к тому же выводу: сейчас доступен лишь другой аккаунт — закрытый, и у него уже нет прежних 70 тысяч подписчиков, которые были у исчезнувшего профиля.

Недоумение усиливается тем, что оба «исчезнувших» аккаунта до сих пор указаны на официальном сайте Раймонда Паулса. Как выяснилось, всё произошло без ведома самого Маэстро. Решение закрыть его аккаунты принял Гунтарс Рачс — руководитель звукозаписывающей компании MicRec.

«Да, эти профили Паулса на Facebook обслуживали мы (звукозаписывающая компания — ред.), кое-что там делала и внучка Маэстро - Моника Паулс. Да, и именно мы закрыли этот аккаунт», — поясняет Рачс.

Такое решение было принято, чтобы сократить количество площадок для продолжения дискуссий о некрасивом инциденте, связанном с большим концертом. Что касается аккаунта в X, то ни звукозаписывающая компания, ни сам Гунтарс Рачс за него ответственности не несут, поэтому не могут объяснить, каким образом исчез один из многочисленных профилей на платформе X. «Там ведь несколько аккаунтов! Если посчитать, то с именем Раймонд Паулс в соцсетях существуют десятки профилей», — отмечает Рачс.

Он добавляет, что Маэстро хочет дистанцироваться от всей этой скандальной ситуации, и аккаунт в Facebook закрыт временно — до тех пор, пока страсти не улягутся.

Главные новости

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества
Важно

Увольнять станет гораздо проще: профсоюзы лишают главного преимущества

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки
Важно

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение
Важно

Сбить 20 дронов? Генерал НВС «абсолютно не может» гарантировать их уничтожение

Кличко: В Киеве без тепла остаются почти 1400 жилых домов

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Из-за повреждения российскими ударами Дарницкой ТЭЦ тепло невозможно подать в 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах Киева. Еще более 200 домов без тепла - в разных районах, сообщил Виталий Кличко.

Politico: ЕС готовит план для членства Украины с 2027 года

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

В Брюсселе разрабатывают шаги, которые позволят предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, пишет Politico. Ранее канцлер ФРГ Мерц назвал ускоренный прием Украины "невозможным".

Андрей Козлов отвечает Латковскису: русский — язык не «низших», а мировой культуры и науки

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Недавние высказывания Бена Латковскиса, в которых он откровенно заявил, что русский язык в Латвии якобы «язык низших слоёв», и что любой латыш, который говорит по‑русски, «демонстрирует пониженный социальный статус», нельзя воспринимать как невинное мнение. Приводим слова Андрея Козлова. Он, как политик и предприниматель, считает необходимым высказать свою позицию по этому вопросу и прокомментировать ситуацию.

Уменьшить бремя счетов за отопление: правящая коалиция отвергла предложение

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Депутаты Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня отклонили предложение депутата от оппозиции Вячеслава Степаненко (SV/AJ) призвать самоуправление обратиться к Сейму с инициативой установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отопление.

Первая медаль на Олимпийских играх: Элина Бота взяла серебро

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

Латвийская спортсменка Элина Иева Бота во вторник заняла второе место на Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в санном спорте, завоевав для Латвии первую медаль на этих Олимпийских играх.

СГД против здравого смысла: переплата налогов от покойника это «гостайна»?

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

Присяжный адвокат Лаурис Клагиш в социальной сети Facebook обратил внимание на одно из недавних решений Административного районного суда, которое актуализирует дискуссию о практике Службы государственных доходов (СГД) и правах наследников на получение информации о налоговых переплатах умершего родственника.

На улице Краста в Риге за один час произошли пять ДТП

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня около 7 утра на улице Краста в Риге произошло пять незначительных дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

