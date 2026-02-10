Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

10 февраля, 2026

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Незадолго до шести вечера спасатели получили информацию о том, что несовершеннолетний провалился под лед в море, у улицы Кафедралес, примерно в 400 метрах от берега.

Очевидцы помогли несовершеннолетнему добраться до берега, после чего спасатели доставили его в машину скорой помощи.

Пожарно-спасательная служба напоминает нам, что, несмотря на длительное сохранение низких температур воздуха, пребывание на льду опасно и представляет угрозу для здоровья и жизни человека.

Незадолго до пяти часов вечера в ГПСС поступил звонок из прихода Рембате в муниципалитете Огре, где сообщалось о человеке, заблудившемся в лесу.

Прибыв на место происшествия после получения информации о местонахождении, спасатели на квадроциклах отправились в лес, нашли мужчину и вывезли его оттуда.

За последние 24 часа в пожарную службу поступило 70 вызовов: 11 по тушению пожаров, 35 по спасательным операциям, но 24 вызова оказались ложными.
 

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

