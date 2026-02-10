Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Незадолго до шести вечера спасатели получили информацию о том, что несовершеннолетний провалился под лед в море, у улицы Кафедралес, примерно в 400 метрах от берега.

Очевидцы помогли несовершеннолетнему добраться до берега, после чего спасатели доставили его в машину скорой помощи.

Пожарно-спасательная служба напоминает нам, что, несмотря на длительное сохранение низких температур воздуха, пребывание на льду опасно и представляет угрозу для здоровья и жизни человека.

Незадолго до пяти часов вечера в ГПСС поступил звонок из прихода Рембате в муниципалитете Огре, где сообщалось о человеке, заблудившемся в лесу.

Прибыв на место происшествия после получения информации о местонахождении, спасатели на квадроциклах отправились в лес, нашли мужчину и вывезли его оттуда.

За последние 24 часа в пожарную службу поступило 70 вызовов: 11 по тушению пожаров, 35 по спасательным операциям, но 24 вызова оказались ложными.

