Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

10 февраля, 2026 09:44

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Центр государственного языка (ЦГЯ) регулярно проводит проверки для контроля за выполнением этих требований. В этом году акцент будет сделан на дошкольные учреждения.

Создание сильной языковой среды в образовании - это не ответственность отдельных учреждений, а общий приоритет, заявила директор ЦГЯ Инесе Мухка на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Проверки в образовательных учреждениях проводятся на основании жалоб (обычно они обоснованы) или заявлений, а также планово, в соответствии с графиком центра и в сотрудничестве с Государственной службой качества образования (ГСКО).

С 2022 по 2025 год было выявлено 405 учителей, языковые навыки которых не соответствовали требованиям.

В прошлом году было проверено 47 учебных заведений (в 2024 году - 13) и в 2734 (559) учителя, из которых 98 (36) не владели латышским языком на уровне C1. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей.

Если эти учителя не сдавали языковой тест на требуемом уровне в течение трех месяцев, трудовые отношения расторгались.

По мнению Мухки, проверки дали результаты, поскольку в 2024 году нарушения составили 6,4%, в прошлом году - всего 3,58%.

Она признала, что в настоящее время число учителей, не владеющих государственным языком на уровне C1, "относительно невелико" по сравнению с ситуацией в 2022 году.

(Diena)

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

