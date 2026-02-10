Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Latvijas Radio 4 на русском языке уже прекратило вещание в эфире.

"Это очень большие изменения. Сейчас больше нет Latvijas Radio 4, которое фактически способствовало формированию двухобщинного общества в Латвии. У нас были две информационно-аналитические программы — Latvijas Radio 1 и Latvijas Radio 4, что означало, что люди могли совершенно спокойно жить на русском языке и им предлагался полный спектр контента. Этого больше нет. Изменения есть и на портале — в единой редакции создаётся контент, 70% которого переводится с латышского языка. Это очень большая разница по сравнению с тем, что было до конца прошлого года", — пояснила Уплея-Егермане.

В то же время глава SEPLP указала, что, вероятно, контента на русском языке в общественном медиа не должно быть вечно.

"Это на четыре года, то есть в рамках этой стратегии. Но, вероятно, это не должно быть навсегда, — заявила Уплея-Егермане. - В какой момент следует принять изменения — закрыть".

Глава SEPLP считает, что в демократическом государстве нельзя сказать: "Этот язык запрещён".

"Другое дело — сказать: мы делаем это так, на таком языке, таким образом, потому что… И сейчас этот контент на русском языке существует для того, чтобы информировать людей о происходящем, вовлекать, больше рассказывать об истории и культуре Латвии. (..) Ведь мы живём в одном пространстве и у нас один демократический процесс — нам нужно стремиться всем говорить в одном пространстве. Да, пока ещё есть два языка, но цель — чтобы мы делали это на одном языке", — заявила Уплея-Егермане.