Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 08:47

Важно 0 комментариев

Контент на русском языке в Латвийском общественном медиа (LSM), вероятно, не сохранится навсегда. Выбранная правлением LSM стратегия сейчас допускает это до 2029 года. Об этом в программе Krustpunktā Латвийского радио заявила председатель Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане.

Latvijas Radio 4 на русском языке уже прекратило вещание в эфире.

"Это очень большие изменения. Сейчас больше нет Latvijas Radio 4, которое фактически способствовало формированию двухобщинного общества в Латвии. У нас были две информационно-аналитические программы — Latvijas Radio 1 и Latvijas Radio 4, что означало, что люди могли совершенно спокойно жить на русском языке и им предлагался полный спектр контента. Этого больше нет. Изменения есть и на портале — в единой редакции создаётся контент, 70% которого переводится с латышского языка. Это очень большая разница по сравнению с тем, что было до конца прошлого года", — пояснила Уплея-Егермане.

В то же время глава SEPLP указала, что, вероятно, контента на русском языке в общественном медиа не должно быть вечно.

"Это на четыре года, то есть в рамках этой стратегии. Но, вероятно, это не должно быть навсегда, — заявила Уплея-Егермане. - В какой момент следует принять изменения — закрыть".

Глава SEPLP считает, что в демократическом государстве нельзя сказать: "Этот язык запрещён".

"Другое дело — сказать: мы делаем это так, на таком языке, таким образом, потому что… И сейчас этот контент на русском языке существует для того, чтобы информировать людей о происходящем, вовлекать, больше рассказывать об истории и культуре Латвии. (..) Ведь мы живём в одном пространстве и у нас один демократический процесс — нам нужно стремиться всем говорить в одном пространстве. Да, пока ещё есть два языка, но цель — чтобы мы делали это на одном языке", — заявила Уплея-Егермане.

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

