Латвийские журналисты в Украине пережили атаку российского беспилотника

Это произошло в тот момент, когда журналисты выполняли свои обязанности и вместе с украинскими солдатами отправились на позиции подразделения. В

заявлении LSM подчеркивается важность работы журналистов, отражающих реальность войны и документирующих военные преступления и нарушения прав человека.

Александр - латыш из Алуксне, воюющий в составе украинской воздушно-десантной бригады в Донецкой области. Чтобы рассказать о нем, оператор и журналистка LSM отправились на боевые позиции подразделения.

Во время атаки беспилотник взорвался рядом с автомобилем, повредив заднюю часть машины осколками и разбив окно. Благодаря быстрой реакции водителя никто из команды LSM не пострадал. Атака еще раз подтвердила, что безопасных мест вблизи линии фронта нет, а атаки беспилотников - это повседневная реальность.

(Lsm.lv)