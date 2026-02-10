Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

10 февраля, 2026 09:48

Выбор редакции 3 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

На вопрос о том, от чего зависит размер счета за декабрь, Озолиньш пояснил: решающим фактором является техническое состояние дома. В реновированных зданиях счета в среднем на 70% меньше, чем в тех домах, где до сих пор не проведено обновление и утепление. «Мы заранее предвидели, что счета будут большими. С началом января стало ясно, что тенденция сохранится, поэтому совместно с Rīgas siltums и Rīgas ūdens мы выступили с инициативой не начислять пени за просрочку», — отметил в интервью глава RNP.

На данный момент мораторий на начисление штрафных процентов установлен до мая. При этом домоуправ призывает жителей своевременно оплачивать полученные услуги, но готов идти навстречу и договариваться об отложенных платежах в индивидуальном порядке. Согласно статистике: 83% клиентов RNP оплачивают счета вовремя, 99% получателей услуг погашают задолженность в течение года.

В этом отопительном сезоне возникла серьезная проблема: в некоторых домах жители полностью отключали отопление в своих квартирах, из-за чего общедомовые трубы замерзали. Ситуация осложняется, если владельца квартиры нет на месте, и у сотрудников RNP нет физической возможности попасть внутрь для решения проблемы. «Мы не можем получить доступ, и в результате жители всего дома на долгое время остаются без воды и тепла. Есть конкретные случаи, и каждый из них крайне болезненный», — признал Озолиньш.

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

