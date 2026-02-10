На вопрос о том, от чего зависит размер счета за декабрь, Озолиньш пояснил: решающим фактором является техническое состояние дома. В реновированных зданиях счета в среднем на 70% меньше, чем в тех домах, где до сих пор не проведено обновление и утепление. «Мы заранее предвидели, что счета будут большими. С началом января стало ясно, что тенденция сохранится, поэтому совместно с Rīgas siltums и Rīgas ūdens мы выступили с инициативой не начислять пени за просрочку», — отметил в интервью глава RNP.

На данный момент мораторий на начисление штрафных процентов установлен до мая. При этом домоуправ призывает жителей своевременно оплачивать полученные услуги, но готов идти навстречу и договариваться об отложенных платежах в индивидуальном порядке. Согласно статистике: 83% клиентов RNP оплачивают счета вовремя, 99% получателей услуг погашают задолженность в течение года.

В этом отопительном сезоне возникла серьезная проблема: в некоторых домах жители полностью отключали отопление в своих квартирах, из-за чего общедомовые трубы замерзали. Ситуация осложняется, если владельца квартиры нет на месте, и у сотрудников RNP нет физической возможности попасть внутрь для решения проблемы. «Мы не можем получить доступ, и в результате жители всего дома на долгое время остаются без воды и тепла. Есть конкретные случаи, и каждый из них крайне болезненный», — признал Озолиньш.