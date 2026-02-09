Он уже в Финляндии: спрыгнувший с поезда россиянин так и не передан Литве

«Пока нет (человек еще не передан — BNS). Заявление о предоставлении убежища подано и находится на рассмотрении. Этот процесс, скорее всего, займет некоторое время», — заявил Кондратович журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник на железнодорожном вокзале Каунаса.

Департамент миграции сообщил агентству BNS, что, пока проситель убежища находится в иностранном государстве, информация о ходе рассмотрения его дела может предоставляться только должностными лицами этого государства, и настолько, насколько это не противоречит интересам просителя убежища.

В конце декабря прошлого года агентство BNS сообщило, что Финляндия рассматривает возможность передачи Литве россиянина Данилы Мухаметова, сбежавшего из транзитного поезда в Калининграде в июне 2025 года, и Генеральная прокуратура добивается этого.

В ноябре было объявлено, что Финляндия отклонила заявление Мухаметова о предоставлении убежища на том основании, что мужчина проехал через другую страну Европейского Союза (ЕС) и, согласно правилам предоставления убежища Сообщества, должен был подать заявление о политическом убежище там.

Радио Свободная Европа/Радио Свободы тогда сообщило, что мужчина в Литве опасался быть отправленным обратно в Россию, где ему грозило бы тюремное заключение за уклонение от военной службы и преследование за попытку получить убежище в ЕС.

Как сообщало агентство BNS, Мухаметов, 2004 года рождения, сбежал из транзитного поезда Адлер-Калининград в середине июня прошлого года.

Согласно данным полиции, когда до железнодорожной станции Кибартай оставалось около 25 минут следования, между Пильвишкяй и Кибартай, проводник заметила открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек.

В июле прокуратура начала досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.

Транзит в Калининград осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским Союзом и Россией и определенных в нем обязательств.