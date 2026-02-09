Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

Он уже в Финляндии: спрыгнувший с поезда россиянин так и не передан Литве

© LETA 9 февраля, 2026 17:01

Мир 0 комментариев

Гражданин России, сбежавший из транзитного Калининградского поезда прошлым летом, до сих пор не передан Литве, и эта процедура может занять некоторое время, заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович.

«Пока нет (человек еще не передан — BNS). Заявление о предоставлении убежища подано и находится на рассмотрении. Этот процесс, скорее всего, займет некоторое время», — заявил Кондратович журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник на железнодорожном вокзале Каунаса.

Департамент миграции сообщил агентству BNS, что, пока проситель убежища находится в иностранном государстве, информация о ходе рассмотрения его дела может предоставляться только должностными лицами этого государства, и настолько, насколько это не противоречит интересам просителя убежища.

В конце декабря прошлого года агентство BNS сообщило, что Финляндия рассматривает возможность передачи Литве россиянина Данилы Мухаметова, сбежавшего из транзитного поезда в Калининграде в июне 2025 года, и Генеральная прокуратура добивается этого.

В ноябре было объявлено, что Финляндия отклонила заявление Мухаметова о предоставлении убежища на том основании, что мужчина проехал через другую страну Европейского Союза (ЕС) и, согласно правилам предоставления убежища Сообщества, должен был подать заявление о политическом убежище там.

Радио Свободная Европа/Радио Свободы тогда сообщило, что мужчина в Литве опасался быть отправленным обратно в Россию, где ему грозило бы тюремное заключение за уклонение от военной службы и преследование за попытку получить убежище в ЕС.

Как сообщало агентство BNS, Мухаметов, 2004 года рождения, сбежал из транзитного поезда Адлер-Калининград в середине июня прошлого года.

Согласно данным полиции, когда до железнодорожной станции Кибартай оставалось около 25 минут следования, между Пильвишкяй и Кибартай, проводник заметила открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек.

В июле прокуратура начала досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.

Транзит в Калининград осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским Союзом и Россией и определенных в нем обязательств.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море
Важно

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
Важно

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Читать
Загрузка

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Читать

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Читать

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Читать

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Читать

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Читать