Для этого депутат предлагает дополнить закон особой статьёй "Язык общения", которая определяла бы, на каком языке ведётся общение потребителя с продавцом или поставщиком услуги, а именно, предоставление информации, обслуживание и заключение договора.

Ещё Пунтулис желает, чтобы в законе было сформулировано: "потребитель в Латвии имеет право получать услуги на латышском языке".

Если клиент согласен, а продавец или поставщик услуги могут это обеспечить, документы для оказания услуги, интерфейсы цифрового контента и выбор языка в приложении, на сайте, в колл-центре или при очном обслуживании могут быть на языке страны ЕС или страны-кандидата в члены ЕС, говорится в предложении.

"Права потребителя нарушены, если потребитель об услуге или товаре не получает информацию на государственном языке", - предлагает Пунтулис.