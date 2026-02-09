Около нуля: неделя начнётся с сильных холодов, а завершится небольшой оттепелью

А вот во второй половине недели усилится влияние циклона и погода сильно изменится: увеличится количество осадков, задует порывистый ветер, но при этом потеплеет.

В ночь на понедельник похолодает до -14-19 градусов, местами в центральных и восточных районах ожидается более сильный мороз - от -20 до -23 градусов. Облаков на небе будет мало, осадков они не принесут, будет дуть слабый ветер и в отдельных районах образуется туман.

Холодная ночь ожидается и в столице - до -15-17 градусов, дальше от центра - на градус-два холоднее. Будет сухо и почти безветренно.

В понедельник днём небо иногда будут закрывать облака, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, утром в отдельных районах сохранится туман. Температура воздуха повысится до -6-11 градусов, местами на побережье до -5-6 градусов.

В Риге будет сухо и преимущественно солнечно, ожидается слабый южный ветер, температура воздуха - до -7-8 градусов.

Во вторник и в среду будет примерно такая же погода, лишь в среду будет преимущественно облачно, но без осадков, ветер по-прежнему слабый, температура воздуха в светлое время суток - от -7 до -12 градусов, на побережье, а в среду и в западных районах - на несколько градусов выше.

Во второй половине недели к территории Латвии приблизится циклон с запада, во многих местах ожидается снег и мокрый снег. Преобладающий ветер - юго-западный и южный, на морском побережье - порывистый.

Температура воздуха во вторую половину недели значительно повысится - местами столбик термометра будет колебаться в районе нулевой отметки.