Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

В "Фейсбуке" он пишет:

"Был однажды некий посёлок, в котором все жители привыкли есть суп вилками, а не ложками. Потому что так вошло в привычку. Традиция такая, так сказать. И тут однажды в этот посёлок вернулся некий местный путешественник, попытавшийся своим втолковать, что есть суп ложкой намного удобнее, быстрее и эффективнее. Все туземцы смеялись над "революционером". Сказали, что он ничего не понимает и вообще, кто он такой, чтобы ему доверять! Аферист какой-то!

Во вторник, 10 февраля, будет создана новая партия "МЫ МЕНЯЕМ ПРАВИЛА", главным пунктом которой будет изменение порядка выборов - впредь голосовать можно будет не за партии, а за конкретных личностей, несущих личную ответственность".

Комментаторы в основном желают ему удачи и кто-то советует не связываться с "Новым единством" - "иначе народ отвернётся".