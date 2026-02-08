Как сказано в подготовленном проекте решения, Рижское самоуправление получило просьбы от Киевской областной государственной администрации, Европейского регионального комитета и посольства Украины в Латвии о срочной и конкретной поддержке Украины в нынешней чрезвычайной ситуации, сложившейся в энергетической отрасли.
Украине необходимы генераторы, оборудование для когенерации, системы накопления энергии или равноценное техническое оснащение.
Поэтому самоуправление планирует из средств резервного фонда Рижской думы перечислить фонду Ziedot.lv 100 тысяч евро.
Как сообщается, Еврокомиссия заявила о поставке Украине 447 аварийных генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро для восстановления подачи электроэнергии в больницы, убежища и важнейшим службам.
С февраля 2022 года ЕС отправил в Украину более 9500 генераторов. Кроме того, ЕК предоставила свыше 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь мирному населению Украины и не менее 3 млрд евро на усиление безопасности энергоснабжения.