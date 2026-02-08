Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

© LETA 8 февраля, 2026 12:13

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Как сказано в подготовленном проекте решения, Рижское самоуправление получило просьбы от Киевской областной государственной администрации, Европейского регионального комитета и посольства Украины в Латвии о срочной и конкретной поддержке Украины в нынешней чрезвычайной ситуации, сложившейся в энергетической отрасли.

Украине необходимы генераторы, оборудование для когенерации, системы накопления энергии или равноценное техническое оснащение.

Поэтому самоуправление планирует из средств резервного фонда Рижской думы перечислить фонду Ziedot.lv 100 тысяч евро.

Как сообщается, Еврокомиссия заявила о поставке Украине 447 аварийных генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро для восстановления подачи электроэнергии в больницы, убежища и важнейшим службам.

С февраля 2022 года ЕС отправил в Украину более 9500 генераторов. Кроме того, ЕК предоставила свыше 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь мирному населению Украины и не менее 3 млрд евро на усиление безопасности энергоснабжения.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

Важно 1 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Мир 1 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

