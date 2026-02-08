В Риге появится новая остановка на железной дороге — рядом с больницей Страдиня

Больница ежегодно оказывает более 700 тысяч услуг пациентам со всей Латвии. Правда, сведения о том, сколько именно пациентов и работников медучреждения смогли бы пользоваться новой остановкой, отсутствуют. Неизвестно пока, во сколько обойдётся её строительство.

Предполагается, что новый остановочный пункт будет построен прямо напротив больницы, рядом с ул. Атпутас, на обочине которой стоит много машин - вероятно, на них приезжают пациенты или персонал. Ближайшие остановки на железной дороге - Засулаукс, до которого примерно 10–15 минут ходьбы, и Торнякалнс, до него как минимум пара километров. Потенциальная остановка расположена на довольно прямом участке путей - это важный фактор для выбора места.

Что думает население?

Корреспондент Латвийского радио встретил около больницы сотрудницу, той замысел нравится: "Людям нужно много разных видов транспорта, чтобы добраться сюда. Подходит [автобус и троллейбус], но их надо как-то состыковать. На чём-то одном не доехать. Думаю, что этот случай похож на ситуацию с высшей школой бизнеса Turība, у которой тоже есть своя станция, где большой поток. При нынешних обстоятельствах жизни я бы не пользовалась станцией, но если что-то изменится, у меня будут какие-то ограничения в передвижении или в семье будет одна автомашина, а не две, и мне будет легко доехать до вокзала в Риге, то определённо да".

Житель Бауски сказал, что ему нужно сначала углубиться в вопрос: "Я в больницу Страдиня сам приезжаю. Вот только со стоянкой проблемы".

Проблемы с парковкой признаёт и руководитель больницы Лаурис Видзис. Он считает, что наличие остановки существенно улучшит доступность больницы, потому что сейчас добираться до неё трудно. Насколько много народу будет пользоваться новой остановкой, пока не очень понятно, но известно, что станцией Засулаукс пользуются свыше 600 тысяч человек за год, немалую долю из них составляют пациенты и персонал больницы.

"Надо всё же учитывать, что пациенты больны. Есть пациенты с разными расстройствами движения, есть и пожилые люди, которые обращаются к нам за помощью. Расстояние до станции Засулаукс всё же слишком велико, чтобы можно было удобно и быстро добраться в больницу Страдиня. Прямого транспортного сообщения от Засулаукса до больницы сейчас нет", - поясняет Видзис.

На участке между аэропортом и центральным вокзалом уже несколько лет назад в рамках проекта Rail Baltica предполагалось построить и перестроить десять остановочных пунктов, в том числе и новую остановку Агенскалнс/Страдини.

Поскольку проект Rail Baltica застопорился, Latvijas dzelzceļš включил новую остановку в проект модернизации линии Рига - Юрмала.

"В конце прошлого года мы получили предложения по тендеру. Мы видим, что в объёмы двух самых дешёвых предложений укладывается и сооружение остановки Агенскалнс. Так что довольно уверенно можем сказать - в рамках бюджета этого проекта мы станцию Агенскалнс построим.

Срок осуществления проекта - 2029 год, к этому времени станция должна быть. Если всё пойдёт, как запланировано, наша цель состоит в том, чтобы в марте было принято окончательное решение по этому тендеру.

Тогда договор на проведение этих работ мы сможем заключить в тот момент, когда нам будет доступно финансирование, то есть будет заключён договор с Центральным агентством финансовых договоров на предоставление финансирования для этого проекта. И если всё пойдёт удачно, то в мае у нас уже будут заключены договоры и на финансирование, и на проведение этих работ, и начнутся работы по проектированию", - поясняет директор по руководству проектами Latvijas dzelzceļš Агра Мелне.

До 2029 года на разных линиях предусмотрено восстановить или построить всего 25 остановок и станций, в том числе Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Добеле и Лиепая.

Однако за Latvijas dzelzceļš имеется долг перед обществом: до сих пор не готов предыдущий проект на десятки миллионов евро, который включает 48 остановок. Он должен был быть завершён ещё к концу 2023 года. Часть его, и немалая, уже выполнена, но, к примеру, две остановки на Болдерайской линии, где пассажирский поезд не курсировал почти что 70 лет, предусмотрено закончить лишь в ноябре этого года. За задержку с выполнением работ на строительную компанию наложены санкции.