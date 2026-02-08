Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге появится новая остановка на железной дороге — рядом с больницей Страдиня

8 февраля, 2026 09:55

В Риге решено построить новый остановочный пункт на железной дороге. Он будет расположен в Агенскалнсе возле больницы Страдиня, на электрифицированной линии, по которой можно будет поехать в Юрмалу и в Болдераю, сообщает корреспондент Латвийского радио Виктор Демидов.

Больница ежегодно оказывает более 700 тысяч услуг пациентам со всей Латвии. Правда, сведения о том, сколько именно пациентов и работников медучреждения смогли бы пользоваться новой остановкой, отсутствуют. Неизвестно пока, во сколько обойдётся её строительство.

Предполагается, что новый остановочный пункт будет построен прямо напротив больницы, рядом с ул. Атпутас, на обочине которой стоит много машин - вероятно, на них приезжают пациенты или персонал. Ближайшие остановки на железной дороге - Засулаукс, до которого примерно 10–15 минут ходьбы, и Торнякалнс, до него как минимум пара километров. Потенциальная остановка расположена на довольно прямом участке путей - это важный фактор для выбора места.

Что думает население?

Корреспондент Латвийского радио встретил около больницы сотрудницу, той замысел нравится: "Людям нужно много разных видов транспорта, чтобы добраться сюда. Подходит [автобус и троллейбус], но их надо как-то состыковать. На чём-то одном не доехать. Думаю, что этот случай похож на ситуацию с высшей школой бизнеса Turība, у которой тоже есть своя станция, где большой поток. При нынешних обстоятельствах жизни я бы не пользовалась станцией, но если что-то изменится, у меня будут какие-то ограничения в передвижении или в семье будет одна автомашина, а не две, и мне будет легко доехать до вокзала в Риге, то определённо да".

Житель Бауски сказал, что ему нужно сначала углубиться в вопрос: "Я в больницу Страдиня сам приезжаю. Вот только со стоянкой проблемы".

Проблемы с парковкой признаёт и руководитель больницы Лаурис Видзис. Он считает, что наличие остановки существенно улучшит доступность больницы, потому что сейчас добираться до неё трудно. Насколько много народу будет пользоваться новой остановкой, пока не очень понятно, но известно, что станцией Засулаукс пользуются свыше 600 тысяч человек за год, немалую долю из них составляют пациенты и персонал больницы.

"Надо всё же учитывать, что пациенты больны. Есть пациенты с разными расстройствами движения, есть и пожилые люди, которые обращаются к нам за помощью. Расстояние до станции Засулаукс всё же слишком велико, чтобы можно было удобно и быстро добраться в больницу Страдиня. Прямого транспортного сообщения от Засулаукса до больницы сейчас нет", - поясняет Видзис.

На участке между аэропортом и центральным вокзалом уже несколько лет назад в рамках проекта Rail Baltica предполагалось построить и перестроить десять остановочных пунктов, в том числе и новую остановку Агенскалнс/Страдини. 

Поскольку проект Rail Baltica застопорился, Latvijas dzelzceļš включил новую остановку в проект модернизации линии Рига - Юрмала.

"В конце прошлого года мы получили предложения по тендеру. Мы видим, что в объёмы двух самых дешёвых предложений укладывается и сооружение остановки Агенскалнс. Так что довольно уверенно можем сказать - в рамках бюджета этого проекта мы станцию Агенскалнс построим.

Срок осуществления проекта - 2029 год, к этому времени станция должна быть. Если всё пойдёт, как запланировано, наша цель состоит в том, чтобы в марте было принято окончательное решение по этому тендеру.

Тогда договор на проведение этих работ мы сможем заключить в тот момент, когда нам будет доступно финансирование, то есть будет заключён договор с Центральным агентством финансовых договоров на предоставление финансирования для этого проекта. И если всё пойдёт удачно, то в мае у нас уже будут заключены договоры и на финансирование, и на проведение этих работ, и начнутся работы по проектированию", - поясняет директор по руководству проектами Latvijas dzelzceļš Агра Мелне.

До 2029 года на разных линиях предусмотрено восстановить или построить всего 25 остановок и станций, в том числе Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Добеле и Лиепая.

Однако за Latvijas dzelzceļš имеется долг перед обществом: до сих пор не готов предыдущий проект на десятки миллионов евро, который включает 48 остановок. Он должен был быть завершён ещё к концу 2023 года. Часть его, и немалая, уже выполнена, но, к примеру, две остановки на Болдерайской линии, где пассажирский поезд не курсировал почти что 70 лет, предусмотрено закончить лишь в ноябре этого года. За задержку с выполнением работ на строительную компанию наложены санкции.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

