В указанный период для всех домохозяйств к сумме порогов гарантированного минимального дохода будет применяться единый повышенный коэффициент. Это позволит расширить круг получателей поддержки и увеличить размер пособия как для нынешних получателей, так и для тех, кто ранее не соответствовал критериям.

Решение принято с учётом прогнозов значительного роста расходов на отопление в январе. При сохранении высоких цен на коммунальные услуги действующие коэффициенты, по оценке министра благосостояния Рейниса Узулниекса, не обеспечивают помощь достаточно широкому кругу домохозяйств.

«Из-за холодов этой зимой счета за отопление для многих могут оказаться беспрецедентно высокими», — заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

«Я предложил повысить коэффициент до 3, чтобы после оплаты счетов у людей оставались средства на повседневные нужды», — подчеркнул он.

По прогнозам министерства, при повышении коэффициента жилищное пособие в среднем будут получать около 44 тысяч жителей в месяц, что на 11 тысяч больше, чем при нынешних условиях. Также планируется увеличить долю государственного софинансирования самоуправлений с 30% до 50%.

Домохозяйствам, которые столкнулись с ростом счетов или ситуацией, когда доходы больше не позволяют покрывать расходы на жильё, рекомендуют своевременно обращаться в социальные службы самоуправлений для оценки права на пособие и проведения необходимых расчётов.