Хватит ли денег на отопление зимой и кто получит больше поддержки? (1)

7 февраля, 2026

Министерство благосостояния планирует с января по конец апреля изменить условия расчёта жилищного пособия, увеличив применяемый коэффициент до 3. Мера направлена на поддержку жителей с более низкими доходами на фоне роста расходов на отопление и увеличения повседневных затрат домохозяйств.

В указанный период для всех домохозяйств к сумме порогов гарантированного минимального дохода будет применяться единый повышенный коэффициент. Это позволит расширить круг получателей поддержки и увеличить размер пособия как для нынешних получателей, так и для тех, кто ранее не соответствовал критериям.

Решение принято с учётом прогнозов значительного роста расходов на отопление в январе. При сохранении высоких цен на коммунальные услуги действующие коэффициенты, по оценке министра благосостояния Рейниса Узулниекса, не обеспечивают помощь достаточно широкому кругу домохозяйств.

«Из-за холодов этой зимой счета за отопление для многих могут оказаться беспрецедентно высокими», — заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
«Я предложил повысить коэффициент до 3, чтобы после оплаты счетов у людей оставались средства на повседневные нужды», — подчеркнул он.
По прогнозам министерства, при повышении коэффициента жилищное пособие в среднем будут получать около 44 тысяч жителей в месяц, что на 11 тысяч больше, чем при нынешних условиях. Также планируется увеличить долю государственного софинансирования самоуправлений с 30% до 50%.

Домохозяйствам, которые столкнулись с ростом счетов или ситуацией, когда доходы больше не позволяют покрывать расходы на жильё, рекомендуют своевременно обращаться в социальные службы самоуправлений для оценки права на пособие и проведения необходимых расчётов.

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (1)

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (1)

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

