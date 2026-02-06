Мороз ударил по кошелькам: цена электроэнергии в январе выросла на 83%

Основными причинами подорожания стали одновременно выросший спрос и сложности с производством в условиях холода. В январе потребление электроэнергии увеличилось примерно на 20% по сравнению с декабрём. Как подтвердил оператор системы передачи электроэнергии Augstprieguma tīkls, текущий уровень потребления стал самым высоким за последние десять лет существования биржевой торговли электроэнергией в Балтии.

Председатель правления компании Augstprieguma tīkls Роланд Ирклис отметил, что столь высокий спрос вынуждает рынок задействовать более дорогие источники генерации. По его словам, нынешнее потребление примерно на 10% превышает предыдущие рекорды, зафиксированные до 2020 года. При этом зимой часто ограничены возможности возобновляемых источников энергии, что дополнительно усиливает ценовое давление.

Ирклис подчеркнул, что сложившуюся ситуацию нельзя называть кризисом. Подобные ценовые колебания уже наблюдались ранее, в том числе в феврале прошлого года, однако тогда рост был менее резким.

Крупнейшим производителем электроэнергии в Латвии остаётся Latvenergo, на долю которого приходится около 80% всей выработки в стране. По данным Eurostat, более половины электроэнергии компании производится из возобновляемых ресурсов. Представитель Latvenergo Андрис Сикснис пояснил, что в морозную погоду ветровые парки фактически не работают, а солнечные станции вырабатывают значительно меньше энергии, чем летом. Тем не менее, в целом система остаётся стабильной.

По его словам, в таких условиях основная нагрузка ложится на базовые электростанции, не зависящие от погоды, прежде всего на теплоэлектроцентрали. Эти станции обеспечивают как электроэнергию, так и тепло, то есть именно те ресурсы, которые наиболее востребованы зимой. Теплоэлектроцентрали Latvenergo в настоящий момент работают устойчиво, благодаря чему энергоснабжение всей Балтии остаётся надёжным.

Ожидания на ближайшие месяцы во многом связаны с изменением температуры. Один из крупнейших торговцев электроэнергией в Латвии — Enefit — смотрит на перспективы более оптимистично. Член правления компании Эдгарс Цветковс заявил, что с наступлением более мягкой погоды цены на электроэнергию должны снизиться.

По его словам, около 80% клиентов Enefit уже защищены от колебаний рынка, поскольку заключили договоры с фиксированной ценой в период, когда биржевые тарифы были значительно ниже. Для таких потребителей январский скачок цен практически не отразится на счетах.

Эксперты подчёркивают, что ключевым фактором для домохозяйств остаётся тип договора — с фиксированным или плавающим тарифом. При фиксированной цене биржевые колебания напрямую не влияют на размер платежей. При этом клиентам с плавающим тарифом советуют осторожно подходить к переходу на фиксированные цены и выбирать более короткие сроки, чтобы не переплачивать в момент, когда рынок пойдёт вниз.

Дополнительное давление на цены оказывает ситуация за пределами Латвии. Ветровая и солнечная генерация из-за холода ограничена по всей Балтии и в Скандинавии, что поддерживает высокие цены на импорт электроэнергии. В странах Северной Европы также ощущается нехватка местных мощностей, особенно в Финляндии. В Эстонии же часть современных электростанций находилась на плановом обслуживании, из-за чего пришлось задействовать более старые, менее эффективные и более дорогие станции.

В совокупности эти факторы и сделали январь самым дорогим месяцем для потребителей электроэнергии в Латвии за всю историю.