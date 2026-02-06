Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мороз ударил по кошелькам: цена электроэнергии в январе выросла на 83%

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 17:13

Важно 0 комментариев

Из-за холодной погоды январь стал для Латвии месяцем самой дорогой электроэнергии за всю историю наблюдений. На бирже Nord Pool средняя цена электроэнергии превысила 15 центов за киловатт-час, а по сравнению с декабрём рост составил почти 83%. Это самый резкий скачок цен со времён энергетического кризиса 2022 года.

Основными причинами подорожания стали одновременно выросший спрос и сложности с производством в условиях холода. В январе потребление электроэнергии увеличилось примерно на 20% по сравнению с декабрём. Как подтвердил оператор системы передачи электроэнергии Augstprieguma tīkls, текущий уровень потребления стал самым высоким за последние десять лет существования биржевой торговли электроэнергией в Балтии.

Председатель правления компании Augstprieguma tīkls Роланд Ирклис отметил, что столь высокий спрос вынуждает рынок задействовать более дорогие источники генерации. По его словам, нынешнее потребление примерно на 10% превышает предыдущие рекорды, зафиксированные до 2020 года. При этом зимой часто ограничены возможности возобновляемых источников энергии, что дополнительно усиливает ценовое давление.

Ирклис подчеркнул, что сложившуюся ситуацию нельзя называть кризисом. Подобные ценовые колебания уже наблюдались ранее, в том числе в феврале прошлого года, однако тогда рост был менее резким.

Крупнейшим производителем электроэнергии в Латвии остаётся Latvenergo, на долю которого приходится около 80% всей выработки в стране. По данным Eurostat, более половины электроэнергии компании производится из возобновляемых ресурсов. Представитель Latvenergo Андрис Сикснис пояснил, что в морозную погоду ветровые парки фактически не работают, а солнечные станции вырабатывают значительно меньше энергии, чем летом. Тем не менее, в целом система остаётся стабильной.

По его словам, в таких условиях основная нагрузка ложится на базовые электростанции, не зависящие от погоды, прежде всего на теплоэлектроцентрали. Эти станции обеспечивают как электроэнергию, так и тепло, то есть именно те ресурсы, которые наиболее востребованы зимой. Теплоэлектроцентрали Latvenergo в настоящий момент работают устойчиво, благодаря чему энергоснабжение всей Балтии остаётся надёжным.

Ожидания на ближайшие месяцы во многом связаны с изменением температуры. Один из крупнейших торговцев электроэнергией в Латвии — Enefit — смотрит на перспективы более оптимистично. Член правления компании Эдгарс Цветковс заявил, что с наступлением более мягкой погоды цены на электроэнергию должны снизиться.

По его словам, около 80% клиентов Enefit уже защищены от колебаний рынка, поскольку заключили договоры с фиксированной ценой в период, когда биржевые тарифы были значительно ниже. Для таких потребителей январский скачок цен практически не отразится на счетах.

Эксперты подчёркивают, что ключевым фактором для домохозяйств остаётся тип договора — с фиксированным или плавающим тарифом. При фиксированной цене биржевые колебания напрямую не влияют на размер платежей. При этом клиентам с плавающим тарифом советуют осторожно подходить к переходу на фиксированные цены и выбирать более короткие сроки, чтобы не переплачивать в момент, когда рынок пойдёт вниз.

Дополнительное давление на цены оказывает ситуация за пределами Латвии. Ветровая и солнечная генерация из-за холода ограничена по всей Балтии и в Скандинавии, что поддерживает высокие цены на импорт электроэнергии. В странах Северной Европы также ощущается нехватка местных мощностей, особенно в Финляндии. В Эстонии же часть современных электростанций находилась на плановом обслуживании, из-за чего пришлось задействовать более старые, менее эффективные и более дорогие станции.

В совокупности эти факторы и сделали январь самым дорогим месяцем для потребителей электроэнергии в Латвии за всю историю.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

