В аэропортах Европы возникают гигантские очереди: причина — новая система пограничного контроля

Редакция PRESS 7 февраля, 2026 09:59

0 комментариев

Туристам, планирующим поездки в ближайшие отпускные сезоны, стоит заранее подготовиться к возможным задержкам на паспортном контроле в европейских аэропортах. Причина — продолжающееся внедрение новой биометрической системы пограничного контроля EES, сообщает BBC.

Пассажиры уже сталкиваются с многочасовыми очередями в пиковые часы в ряде популярных направлений. Представители аэропортов предупреждают, что летом ожидание может достигать пяти–шести часов.

В то же время Европейская комиссия заверила, что в наиболее напряжённые периоды до сентября работу системы при необходимости смогут временно приостанавливать.

Опубликованные недавно в соцсетях видео демонстрируют трёхчасовые очереди на паспортном контроле в аэропорту Женевы. Зимой он традиционно перегружен из-за наплыва лыжников, однако администрация аэропорта связывает нынешние заторы именно с запуском новой системы въезда и выезда. По словам представителей, внедрение EES стало серьёзным испытанием для таможенной службы Швейцарии и аэропорта, поэтому пришлось привлекать дополнительный персонал.

Похожие трудности возникли и в аэропорту Тенерифе-Южный, где причиной задержек стали новые биометрические терминалы. С ноября часть недавно установленных автоматов вышла из строя из-за технических сбоев — неисправностей дверей и проблем со связью. Как сообщает Canarian Weekly, по меньшей мере дюжина устройств до сих пор не функционирует, а время ожидания превышает 90 минут.

В настоящее время работают лишь 5 из 36 электронных ворот системы EES, что привело к серьёзным заторам: очереди накануне растянулись даже за пределы терминала.

Ранее сообщалось, что с 12 октября прошлого года новая система въезда/выезда начала действовать и в Латвии. Как пояснили в Рижском аэропорту, при первом пересечении границы гражданам третьих стран необходимо предоставить персональные данные, пройти сканирование отпечатков пальцев и фотографирование лица. Все сведения сохраняются в цифровом профиле, а пограничная служба рекомендует закладывать дополнительное время на прохождение контроля.

В перспективе внедрение системы EES должно повысить уровень безопасности внешних границ Евросоюза и усилить общую безопасность в Европе.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

15:01

0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

14:23

0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

13:15

0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

12:13

0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

12:08

0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать