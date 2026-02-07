В аэропортах Европы возникают гигантские очереди: причина — новая система пограничного контроля

Пассажиры уже сталкиваются с многочасовыми очередями в пиковые часы в ряде популярных направлений. Представители аэропортов предупреждают, что летом ожидание может достигать пяти–шести часов.

В то же время Европейская комиссия заверила, что в наиболее напряжённые периоды до сентября работу системы при необходимости смогут временно приостанавливать.

Опубликованные недавно в соцсетях видео демонстрируют трёхчасовые очереди на паспортном контроле в аэропорту Женевы. Зимой он традиционно перегружен из-за наплыва лыжников, однако администрация аэропорта связывает нынешние заторы именно с запуском новой системы въезда и выезда. По словам представителей, внедрение EES стало серьёзным испытанием для таможенной службы Швейцарии и аэропорта, поэтому пришлось привлекать дополнительный персонал.

Похожие трудности возникли и в аэропорту Тенерифе-Южный, где причиной задержек стали новые биометрические терминалы. С ноября часть недавно установленных автоматов вышла из строя из-за технических сбоев — неисправностей дверей и проблем со связью. Как сообщает Canarian Weekly, по меньшей мере дюжина устройств до сих пор не функционирует, а время ожидания превышает 90 минут.

В настоящее время работают лишь 5 из 36 электронных ворот системы EES, что привело к серьёзным заторам: очереди накануне растянулись даже за пределы терминала.

Ранее сообщалось, что с 12 октября прошлого года новая система въезда/выезда начала действовать и в Латвии. Как пояснили в Рижском аэропорту, при первом пересечении границы гражданам третьих стран необходимо предоставить персональные данные, пройти сканирование отпечатков пальцев и фотографирование лица. Все сведения сохраняются в цифровом профиле, а пограничная служба рекомендует закладывать дополнительное время на прохождение контроля.

В перспективе внедрение системы EES должно повысить уровень безопасности внешних границ Евросоюза и усилить общую безопасность в Европе.