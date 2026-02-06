Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

На полпути к Марсу: Artemis II готовится долететь до Луны и вернуться без топлива — за счёт силы притяжения

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 13:10

Мир 0 комментариев

После более чем полувекового перерыва человечество стоит на пороге возвращения к Луне — не для того, чтобы оставить флаг, как когда-то в эпоху «Аполлона», а чтобы заложить фундамент для нового поколения космических исследований. Миссия Artemis II — это масштабная репетиция перед следующими шагами в глубокий космос: четыре астронавта отправятся в 10-дневный полёт вокруг Луны, проверяя все критические системы на борту, которые когда-то позволят людям снова ступать на её поверхность и однажды отправиться на Марс.

В начале 2026 года НАСА готовит к старту Artemis II — первый пилотируемый лёт за пределы околоземной орбиты более чем за 50 лет. Эта миссия должна стать важнейшим испытанием современных космических технологий и подготовки экипажа на пути к следующей вехе освоения Лунной системы.

Члены экипажа Артемис II во время тренировки внутри наземного макета, воспроизводящего состояние невесомости. © NASA, Mark Sowa

В сердце программы стоит связка из сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Программа Artemis, разработанная НАСА, направлена на возвращение людей к Луне и создание устойчивого присутствия там, с перспективой глубокой экспансии в дальний космос вплоть до Марса.

Экипаж миссии состоит из четырёх астронавтов: командир Рейд Уайсман, пилот Виктор Гловер, специалист полёта Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. Они представляют собой одну из самых разношёрстных команд в истории дальних космических полётов, что подчёркивает международный характер современной космонавтики.

Изначально запуск был запланирован на февраль 2026 года, однако во время одной из последних репетиций с полным заправлением ракеты топливом — так называемой «wet dress rehearsal» — специалисты обнаружили утечку жидкого водорода в системе подачи топлива. Это стало поводом для переноса старта на март, чтобы тщательно устранить проблему и повысить шансы на успешный старт и безопасность экипажа.

Миссия Artemis II рассчитана примерно на 10 дней. В отличие от миссий программы «Аполлон», экипаж не будет совершать посадку на поверхность Луны — их задача гораздо сложнее технически и концептуально: облететь естественный спутник Земли по специфической траектории, которая называется «free-return» — то есть такая, что при отсутствии каких-либо двигательных манёвров корабль автоматически возвращается к Земле.

За это время астронавты проверят на прочность множество критически важных систем. Это включает системы жизнеобеспечения, радиационную защиту, навигацию, связь, а также работу всех бортовых компьютеров и датчиков, необходимых для выживания и успешного выполнения задач в глубокому пространстве. Этот полёт станет первой реальной проверкой того, как корабль Orion ведёт себя с людьми на борту в условиях радиации, космической микрогравитации и длительного автономного режима.

Впервые для американских космических кораблей у «Ориона» будет отделенный от остального пространства туалет. На первых лунных миссиях условия были куда как более спартанскими. © Wikimedia Commons

Одной из важных задач миссии является оценка работы теплового щита Orion при возвращении в атмосферу Земли, когда капсула войдёт в атмосферу на огромной скорости и подвергнется экстремальным нагрузкам. Эти данные необходимы для обеспечения безопасности будущих миссий, в том числе тех, что планируется к проведению на поверхность Луны и в дальний космос.

Ключевая цель Artemis II — не только достигнуть Луны и вернуться, но и собрать максимум информации о взаимодействии людей с условиями глубокого космоса. Именно эти данные лягут в основу подготовки к следующему этапу, миссии Artemis III, нацеленной на первую высадку людей на Луну за последние десятилетия уже в рамках устойчивого присутствия на её поверхности.

Технологии, проверяемые во время Artemis II, включая жизненно необходимые системы, навигацию, связь и защиту экипажа, являются фундаментом для будущих пилотируемых экспедиций. Успех этой миссии — это залог уверенного движения в сторону освоения Лунного южного полюса, где, как надеются учёные, скрыты запасы льда, важного для поддержки долговременной деятельности на поверхности.

Artemis II также демонстрирует, как современные космические программы стали международными: участие канадского астронавта Джереми Хансена отражает вклад других стран — как член НАСА, так и партнёров программы Artemis, представляющих разные уголки мира.

Общая схема миссии «Артемида-II». Возврат от Луны обеспечивается за счет ее тяготения, тормозящего корабль и позволяющего ему вернуться к Земле с минимальными затратами топлива. © Wikimedia Commons

Запуск миссии планируется с Космического центра Кеннеди во Флориде — того самого места, откуда десятилетиями раньше стартовали ракеты программы «Аполлон». Этот старый-новый стартовый комплекс стал свидетелем как исторических свершений прошлого, так и подготовки к новым, возможно ещё более великим достижениям человечества в освоении космоса.

Artemis II — это больше, чем просто научно-технический проект. Это символ возвращения человечества к лунной эре, но уже с новыми амбициями: не только облететь, но и построить постоянное присутствие, проводить исследования и подготовиться к будущим полетам на Марс и дальше. Успех этой экспедиции станет отправной точкой не только для новых достижений в науке и технологиях, но и для вдохновения следующего поколения исследователей и инженеров по всему миру.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать