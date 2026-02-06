На полпути к Марсу: Artemis II готовится долететь до Луны и вернуться без топлива — за счёт силы притяжения

В начале 2026 года НАСА готовит к старту Artemis II — первый пилотируемый лёт за пределы околоземной орбиты более чем за 50 лет. Эта миссия должна стать важнейшим испытанием современных космических технологий и подготовки экипажа на пути к следующей вехе освоения Лунной системы.

В сердце программы стоит связка из сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Программа Artemis, разработанная НАСА, направлена на возвращение людей к Луне и создание устойчивого присутствия там, с перспективой глубокой экспансии в дальний космос вплоть до Марса.

Экипаж миссии состоит из четырёх астронавтов: командир Рейд Уайсман, пилот Виктор Гловер, специалист полёта Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. Они представляют собой одну из самых разношёрстных команд в истории дальних космических полётов, что подчёркивает международный характер современной космонавтики.

Изначально запуск был запланирован на февраль 2026 года, однако во время одной из последних репетиций с полным заправлением ракеты топливом — так называемой «wet dress rehearsal» — специалисты обнаружили утечку жидкого водорода в системе подачи топлива. Это стало поводом для переноса старта на март, чтобы тщательно устранить проблему и повысить шансы на успешный старт и безопасность экипажа.

Миссия Artemis II рассчитана примерно на 10 дней. В отличие от миссий программы «Аполлон», экипаж не будет совершать посадку на поверхность Луны — их задача гораздо сложнее технически и концептуально: облететь естественный спутник Земли по специфической траектории, которая называется «free-return» — то есть такая, что при отсутствии каких-либо двигательных манёвров корабль автоматически возвращается к Земле.

За это время астронавты проверят на прочность множество критически важных систем. Это включает системы жизнеобеспечения, радиационную защиту, навигацию, связь, а также работу всех бортовых компьютеров и датчиков, необходимых для выживания и успешного выполнения задач в глубокому пространстве. Этот полёт станет первой реальной проверкой того, как корабль Orion ведёт себя с людьми на борту в условиях радиации, космической микрогравитации и длительного автономного режима.

Одной из важных задач миссии является оценка работы теплового щита Orion при возвращении в атмосферу Земли, когда капсула войдёт в атмосферу на огромной скорости и подвергнется экстремальным нагрузкам. Эти данные необходимы для обеспечения безопасности будущих миссий, в том числе тех, что планируется к проведению на поверхность Луны и в дальний космос.

Ключевая цель Artemis II — не только достигнуть Луны и вернуться, но и собрать максимум информации о взаимодействии людей с условиями глубокого космоса. Именно эти данные лягут в основу подготовки к следующему этапу, миссии Artemis III, нацеленной на первую высадку людей на Луну за последние десятилетия уже в рамках устойчивого присутствия на её поверхности.

Технологии, проверяемые во время Artemis II, включая жизненно необходимые системы, навигацию, связь и защиту экипажа, являются фундаментом для будущих пилотируемых экспедиций. Успех этой миссии — это залог уверенного движения в сторону освоения Лунного южного полюса, где, как надеются учёные, скрыты запасы льда, важного для поддержки долговременной деятельности на поверхности.

Artemis II также демонстрирует, как современные космические программы стали международными: участие канадского астронавта Джереми Хансена отражает вклад других стран — как член НАСА, так и партнёров программы Artemis, представляющих разные уголки мира.

Запуск миссии планируется с Космического центра Кеннеди во Флориде — того самого места, откуда десятилетиями раньше стартовали ракеты программы «Аполлон». Этот старый-новый стартовый комплекс стал свидетелем как исторических свершений прошлого, так и подготовки к новым, возможно ещё более великим достижениям человечества в освоении космоса.

Artemis II — это больше, чем просто научно-технический проект. Это символ возвращения человечества к лунной эре, но уже с новыми амбициями: не только облететь, но и построить постоянное присутствие, проводить исследования и подготовиться к будущим полетам на Марс и дальше. Успех этой экспедиции станет отправной точкой не только для новых достижений в науке и технологиях, но и для вдохновения следующего поколения исследователей и инженеров по всему миру.