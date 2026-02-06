Мороз им на пользу? Как переживают суровую зиму испанские слизни и клещи

Энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс в программе 4. studija пояснил, что холод действительно является одним из врагов зимующих насекомых, однако можно с уверенностью сказать, что они не вымерзнут. Специалист отметил, что эта зима для насекомых благоприятна благодаря снежному покрову. Он сформировался уже довольно давно и обеспечивает насекомым более теплые условия.

«Если говорить о зимах, когда теоретически насекомым может быть тяжелее, то это зимы без снега, с сильными морозами без снежного покрова», — отметил он.

Местные виды хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям. Хотя в суровую зиму могут погибнуть более слабые особи или те, кто не нашел подходящего места для зимовки, на популяции в целом это существенно не повлияет.

«Многие насекомые сейчас, можно сказать, даже заморожены. Они, конечно, неактивны, не двигаются, но фактически переживают зиму в состоянии замерзания. Так зимуют многие виды, поэтому сильные морозы им не вредят. Есть и виды, которые зимуют над снегом и приспособлены к таким условиям. Если бы вымерзли все клещи, это означало бы, что вымерзли бы и все остальные насекомые», — уточнил Питеранс.

О количестве комаров сейчас прогнозировать нельзя. Их численность во многом зависит от влажности, поскольку личинки комаров живут в воде. Если весна будет влажной и теплой, летом комаров будет больше.

Хотя может казаться, что суровая зима наконец спасет сады от испанских слизней, рассчитывать на это не стоит. Эти «незваные гости» успешно зимуют, поскольку подготовились к этому еще ранней осенью. Слизни вылупились до начала октября и у них было достаточно времени, чтобы укрыться. Если какая-то кладка яиц задержалась с вылуплением, она погибнет, поскольку −2 градуса — это максимум, который они могут выдержать, считает директор Института биологии факультета медицины и естественных наук Латвийского университета (ЛУ) Артур Сталажс.

Исследователь отметил, что стратегия выживания этого вида — откладывать большое количество яиц.

Один слизень откладывает 300–400 яиц, и это огромное количество. Слизням больше вредит засуха, а не холод.