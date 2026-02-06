Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Мороз им на пользу? Как переживают суровую зиму испанские слизни и клещи

© Lsm.lv 6 февраля, 2026 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Хотя зима в этом году холодная и морозная, нет оснований рассчитывать, что из-за нее вымерзнут клещи и другие нежелательные насекомые. Существенно не пострадают и испанские слизни — главный страх садоводов, сообщает rus.lsm.lv.

Энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс в программе 4. studija пояснил, что холод действительно является одним из врагов зимующих насекомых, однако можно с уверенностью сказать, что они не вымерзнут. Специалист отметил, что эта зима для насекомых благоприятна благодаря снежному покрову. Он сформировался уже довольно давно и обеспечивает насекомым более теплые условия.

«Если говорить о зимах, когда теоретически насекомым может быть тяжелее, то это зимы без снега, с сильными морозами без снежного покрова», — отметил он.

Местные виды хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям. Хотя в суровую зиму могут погибнуть более слабые особи или те, кто не нашел подходящего места для зимовки, на популяции в целом это существенно не повлияет.

«Многие насекомые сейчас, можно сказать, даже заморожены. Они, конечно, неактивны, не двигаются, но фактически переживают зиму в состоянии замерзания. Так зимуют многие виды, поэтому сильные морозы им не вредят. Есть и виды, которые зимуют над снегом и приспособлены к таким условиям. Если бы вымерзли все клещи, это означало бы, что вымерзли бы и все остальные насекомые», — уточнил Питеранс.

О количестве комаров сейчас прогнозировать нельзя. Их численность во многом зависит от влажности, поскольку личинки комаров живут в воде. Если весна будет влажной и теплой, летом комаров будет больше.

Хотя может казаться, что суровая зима наконец спасет сады от испанских слизней, рассчитывать на это не стоит. Эти «незваные гости» успешно зимуют, поскольку подготовились к этому еще ранней осенью. Слизни вылупились до начала октября и у них было достаточно времени, чтобы укрыться. Если какая-то кладка яиц задержалась с вылуплением, она погибнет, поскольку −2 градуса — это максимум, который они могут выдержать, считает директор Института биологии факультета медицины и естественных наук Латвийского университета (ЛУ) Артур Сталажс.

Исследователь отметил, что стратегия выживания этого вида — откладывать большое количество яиц.

Один слизень откладывает 300–400 яиц, и это огромное количество. Слизням больше вредит засуха, а не холод.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать