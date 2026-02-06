Силиня непотопляема: шестое требование о её отставке не собрало кворума

Против отставки Силини проголосовали 46 депутатов коалиции, а в чаще всего поддерживающая оппозицию Скайдрите Абрама воздержалась. Остальные депутаты предпочли не голосовать.

В то же время кворум в голосовании обеспечен не был, поэтому в заседании Сейма был объявлен перерыв до дальнейшего решения Президиума Сейма.

Сейм состоит из 100 депутатов. Согласно Конституции и Регламенту Сейма, заседания парламента могут проводиться только при участии не менее половины членов Сейма, то есть минимум 50 депутатов — это минимальное число для кворума.

На этот раз требование об отставке Силини подала партия «Латвия на первом месте» (LPV). Это уже шестое требование об отставке премьер-министра.

Отставку требовали в связи с «требованием приёма мигрантов для Латвии», которое, по мнению LPV, ответственные должностные лица не предотвратили, с «фактическим провалом политического надзора за проектом Rail Baltica», а также с показателями экономического развития страны, которые LPV оценивает как слабые.