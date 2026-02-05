Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уволили даже сантехника: латвийские предприятия избавляются от граждан России и Белоруссии (4)

© LETA 5 февраля, 2026 17:55

«Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzceļš - LDz) расторгла трудовые отношения с 13 гражданами России и Белоруссии в соответствии с Законом о национальной безопасности, сообщила компания агентству ЛЕТА.

Одновременно с этим компания LDz планирует расторгнуть трудовые отношения еще с 13 гражданами России и Белоруссии, которые в настоящее время находятся в длительном отпуске.

Компания пояснила, что, согласно трудовому законодательству, в таких случаях выходное пособие не выплачивается.

В свою очередь, были запрошены отдельные разрешения на трудоустройство пяти сотрудников у Службы государственной безопасности (СГБ). На данный момент ответа от СГБ пока не получено.

Компания пояснила, что эти пять сотрудников обладают специфическими компетенциями, которых нет на рынке труда, и их обучение требует длительного времени. Кроме того, указанные сотрудники ранее начали процедуру натурализации и находятся на пути к получению латвийского гражданства.

LDz сообщила, что до получения ответа от СГБ сотрудники будут продолжать выполнять свои рабочие обязанности, при этом обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Закон о национальной безопасности включает, среди прочего, положение, согласно которому граждане России и Белоруссии не могут быть трудоустроены в объектах критической инфраструктуры категорий А, В и С, а также в объектах критической инфраструктуры, имеющих особое значение в европейском масштабе, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, имеющему важное значение для функционирования критической инфраструктуры.

Такая работа разрешена только в исключительных случаях при наличии отдельного разрешения от органа государственной безопасности. Указанная норма вступила в силу 28 июня 2025 года.

Несколько граждан России и Белоруссии также были уволены из акционерных компаний, принадлежащих Рижскому муниципалитету.

В соответствии с требованиями Закона о национальной безопасности, компания «Ригас Уденс» расторгла трудовые отношения с пятью гражданами России.

Один из них работал сантехником в водопроводной и канализационной сети, а четверо были операторами очистного оборудования на биоочистной станции «Даугавгрива». Один из уволенных был пенсионного возраста.

SIA "Rīgas siltums" выявила сотрудников, на которых распространяются законодательные ограничения. Их число невелико. Что касается некоторых сотрудников, являющихся высококвалифицированными специалистами в инженерных областях и которых невозможно быстро заменить, начались консультации со службами безопасности, пояснили в муниципалитете.

Между тем, в Рижском родильном доме не работают граждане России или Белоруссии, Рижская больница № 2 все еще собирает информацию, которая будет предоставлена ​​позже, а Рижская больница № 1 является амбулаторным учреждением и не относится к объектам критической инфраструктуры.

Компании «Rīgas satiksme» и «Rīgas meži» также не квалифицируются как объекты критически важной инфраструктуры и, следовательно, не соответствуют требованиям данного закона.

Оператор единой газотранспортной и газохранилищной системы AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus")  расторг трудовые отношения с четырьмя гражданами России и Белоруссии в соответствии с Законом о национальной безопасности, сообщила Даце Балтабола, руководитель отдела коммуникаций "Conexus".

Она добавила, что этим сотрудникам была выплачена вся компенсация, предусмотренная Трудовым законодательством, за отработанное время и неиспользованный отпуск.

Балтабола подчеркнула, что деятельность Conexus строго регулируется действующим в Латвии нормативным актом, а безопасность является приоритетом компании для обеспечения защиты критической инфраструктуры и непрерывности бизнеса.

Одновременно она отметила, что компания Conexus постоянно внедряет ряд мер по управлению безопасностью и применяет процедуры контроля, которые распространяются как на сотрудников, так и на партнеров по сотрудничеству и организации, участвующие в государственных закупках, организуемых оператором.

