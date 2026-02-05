Учёные перевернули представления об аутизме: девочки «догоняют» мальчиков спустя годы

Международная группа учёных под руководством шведского Каролинского института проанализировала данные более чем 2,7 миллиона человек, родившихся в Швеции с 1985 по 2000 год. Их медицинские истории отслеживали вплоть до 2022 года.

Результаты показали любопытную картину. В возрасте до 10 лет диагноз действительно чаще ставили мальчикам. Однако в подростковом возрасте ситуация менялась — исследователи зафиксировали так называемый «эффект догоняющего» среди девочек. К двадцати годам показатели диагностики практически выравнивались.

Руководитель исследования доктор Каролина Файф считает, что обнаруженный эффект может говорить о более поздней диагностике аутизма у женщин, а не о реальной разнице в распространении.

Эксперты Национального аутистического общества и Университета Портсмута отмечают, что новые данные помогают лучше понять проблемы неправильных диагнозов, психического здоровья и явления, которое специалисты называют «маскированием». Речь идёт о ситуациях, когда девочки и женщины могут скрывать особенности поведения и адаптироваться к социальным ожиданиям.

Исследование продолжает вызывать обсуждения среди специалистов и может повлиять на подходы к диагностике в будущем.





