Латвийцы стали чаще жаловаться на плохое лечение. И требовать компенсаций!

5 февраля, 2026 10:26

Суммы, выплаченные пациентам из Фонда рисков лечения (ФРЛ) за вред, причиненный в процессе лечения, с каждым годом растут и в прошлом году достигли 3 млн евро. Это происходит и потому, что увеличивается число заявлений в Инспекцию здравоохранения, которая администрирует фонд.

В прошлом году было получено почти 330 заявлений от пациентов. Чтобы иметь возможность выплачивать компенсации в связи с увеличением числа жалоб, с этого года увеличен объем финансирования, которое медицинские учреждения должны перечислять в фонд.

Как отмечают представители отрасли, это палка о двух концах, потому что эти средства можно было бы использовать для услуг здравоохранения.

Разъясняя, как работает ФРЛ, представитель Инспекции здравоохранения Даце Тарасова на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам рассказала, что после того как человек, которому в процессе лечения был причинен вред, подает требование в инспекцию, проводится экспертиза и дается заключение, после чего принимается решение.

Если оно благоприятно для подавшего жалобу, Национальная служба здравоохранения выплачивает деньги из ФРЛ.

Если пациент не согласен с заключением или присужденной суммой, он может обратиться в Министерство здравоохранения, которое обжалует решение в суде.

Вся процедура - начиная с заявления и до принятия окончательного решения - длится до полугода.

В 2025 году было принято 208 решений, а средний срок рассмотрения заявлений составил 6,18 месяца.

Иногда, если требуется дополнительное заключение и изучение медицинской документации, срок может быть продлен еще на полгода.

Причиной задержек чаще всего является нехватка врачей-экспертов, и особенно это ощутимо в условиях, когда число заявлений растет. Сейчас для рассмотрения жалоб пациентов в основном привлекаются эксперты из Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности. Также большая нагрузка ложится на юристов, которые готовят решения.

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

