Латвийцы стали чаще жаловаться на плохое лечение. И требовать компенсаций!

В прошлом году было получено почти 330 заявлений от пациентов. Чтобы иметь возможность выплачивать компенсации в связи с увеличением числа жалоб, с этого года увеличен объем финансирования, которое медицинские учреждения должны перечислять в фонд.

Как отмечают представители отрасли, это палка о двух концах, потому что эти средства можно было бы использовать для услуг здравоохранения.

Разъясняя, как работает ФРЛ, представитель Инспекции здравоохранения Даце Тарасова на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам рассказала, что после того как человек, которому в процессе лечения был причинен вред, подает требование в инспекцию, проводится экспертиза и дается заключение, после чего принимается решение.

Если оно благоприятно для подавшего жалобу, Национальная служба здравоохранения выплачивает деньги из ФРЛ.

Если пациент не согласен с заключением или присужденной суммой, он может обратиться в Министерство здравоохранения, которое обжалует решение в суде.

Вся процедура - начиная с заявления и до принятия окончательного решения - длится до полугода.

В 2025 году было принято 208 решений, а средний срок рассмотрения заявлений составил 6,18 месяца.

Иногда, если требуется дополнительное заключение и изучение медицинской документации, срок может быть продлен еще на полгода.

Причиной задержек чаще всего является нехватка врачей-экспертов, и особенно это ощутимо в условиях, когда число заявлений растет. Сейчас для рассмотрения жалоб пациентов в основном привлекаются эксперты из Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности. Также большая нагрузка ложится на юристов, которые готовят решения.

(Diena)