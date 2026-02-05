Управа на Путина: Европа создает воздушный авианосец, точнее дрононосец

Проект предполагает интеграцию новейших технологий автономного управления, искусственного интеллекта и модульной архитектуры полезной нагрузки. Основная цель — создать летающую платформу, способную действовать заменой или дополнением к традиционным пилотируемым транспортным и разведывательным самолётам, а также увеличивать автономность операций в сложных театрах боевых и гражданских миссий.

Особое внимание Airbus уделяет созданию открытой архитектуры, которая позволит использовать различные типы беспилотников с единой системой управления и коммуникаций. По заявлению инженеров, такая гибкость даст возможность адаптировать платформу под конкретные задачи вооружённых сил или спасательных служб.

Эксперты подчёркивают, что беспилотные «авианосцы» могут стать ключевым звеном в будущих конфликтах и сложных гуманитарных операциях, обеспечивая управление десятками БПЛА с одной базовой машины.

Производство военно-транспортных самолётов Airbus A400M продолжает расти

Параллельно с разработкой инновационных беспилотных систем, европейский концерн стабильно продолжает выпуск крупнейшего военно-транспортного самолёта своего парка — Airbus A400M Atlas. По данным официальной статистики, с начала серийного производства до конца января 2025 года было построено около 130 самолётов A400M.

Производственная программа A400M, начатая более пятнадцати лет назад, стабилизировалась на уровне примерно 8 самолетов в год, и этот график будет поддерживаться как минимум до 2029 года, что позволяет укреплять логистические и стратегические возможности вооружённых сил стран-партнёров.

A400M используется в десятках стран мира и способен перевозить крупногабаритные грузы, военную технику и личный состав на значительные расстояния, а также выполнять задачи дозаправки или медицинской эвакуации. Программа остаётся ключевой частью европейской оборонно-промышленной базы, сочетая в себе тактическую и стратегическую мобильность.