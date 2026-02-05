Верблюдам в Саудовской Аравии начали выдавать паспорта!

Документы выглядят почти как человеческие. В них указываются уникальный номер животного, данные владельца, пол, возраст, порода, цвет шерсти и даже фотографии верблюда с разных сторон. Кроме того, животным устанавливают микрочипы.

Инициатором программы стало министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства страны. Проект рассчитан на миллионы животных — по официальным оценкам, в Саудовской Аравии насчитывается около 2,2 миллиона верблюдов.

Паспорта вводят не ради экзотики. Они нужны для контроля торговли, перевозок, участия животных в конкурсах и отслеживания состояния здоровья. Документы также должны помочь бороться с незаконной продажей и спорами о праве собственности.

Верблюды в Саудовской Аравии считаются важной частью культуры и экономики. Некоторые животные участвуют в престижных фестивалях и соревнованиях красоты, где стоимость лучших представителей может достигать миллионов долларов.

Новые документы выполнены в зелёном цвете, украшены государственным гербом и силуэтом верблюда.

Теперь путешествовать и участвовать в официальных мероприятиях животные смогут только при наличии собственного «удостоверения личности».





