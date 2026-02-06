Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Местный оператор единой системы передачи и хранения газа Conexus тоже уволил граждан России и Белоруссии (3)

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 07:45

LETA

Оператор единой системы передачи и хранения газа АО "Conexus Baltic Grid" прекратил трудовые отношения с четырьмя гражданами России и Белоруссии в соответствии с законом о национальной безопасности, сообщила представитель предприятия Даце Балтабола.

Она добавила, что сотрудникам были выплачены все компенсации за отработанное время и неиспользованный отпуск в соответствии с законом о труде.

Балтабола подчеркнула, что деятельность "Conexus" строго регламентирована законодательством, и безопасность является приоритетом для компании, чтобы обеспечить защиту критической инфраструктуры и непрерывность бизнеса.

Представители "Latvenergo", "Augstsprieguma tīkls" и "Gaso" сообщили агентству ЛЕТА, что в этих компаниях не работают граждане России и Белоруссии.

Cогласно закону о национальной безопасности, граждане России и Белоруссии не могут работать на предприятиях критической инфраструктуры, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры.

Такая работа разрешается только в исключительных случаях и с особого разрешения органов безопасности.

