Она добавила, что сотрудникам были выплачены все компенсации за отработанное время и неиспользованный отпуск в соответствии с законом о труде.

Балтабола подчеркнула, что деятельность "Conexus" строго регламентирована законодательством, и безопасность является приоритетом для компании, чтобы обеспечить защиту критической инфраструктуры и непрерывность бизнеса.

Представители "Latvenergo", "Augstsprieguma tīkls" и "Gaso" сообщили агентству ЛЕТА, что в этих компаниях не работают граждане России и Белоруссии.

Cогласно закону о национальной безопасности, граждане России и Белоруссии не могут работать на предприятиях критической инфраструктуры, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры.

Такая работа разрешается только в исключительных случаях и с особого разрешения органов безопасности.