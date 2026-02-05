Освобождали пострадавших гидравлическим оборудованием: тяжелое ДТП в Озолниеках

По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем Skoda, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

В результате аварии травмы получил водитель Mitsubishi, а также четыре человека, находившиеся в Skoda. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

По факту происшествия полиция начала уголовный процесс, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На месте ДТП работали спасатели, которые с помощью гидравлического оборудования освободили зажатого в автомобиле человека и передали его медикам. Всего бригадам неотложной медицинской помощи были переданы пять пострадавших. Проезжая часть была освобождена, и работа служб завершилась незадолго до 9:00.

Ранее сообщалось, что из-за аварии было временно перекрыто движение на автодороге Jelgava–Dalbe (P100).