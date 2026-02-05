ОС предлагал снизить ставку НДС на центральное отопление и древесное топливо в период с 1 января 2026 года по 30 апреля 2026 года в условиях суровой зимы, что уменьшило бы конечные платежи домохозяйств.

ЛПМ предложила применять пониженную ставку налога в размере 5% к поставкам древесного топлива, тепла, природного газа, услугам газоснабжения и распределения, а также к электроэнергии, услугам по ее распределению и компоненту обязательной покупки.

ЛПМ также предложила, чтобы управляющие домами, арендодатели и другие лица, которые получают оплату за древесное топливо и теплоэнергию от жителей по договору и перечисляют всю сумму зарегистрированным налогоплательщикам, применяли пониженную ставку НДС в размере 5% к счетам жителей.

Ранее министр экономики Виктор Валайнис признал, что из-за низких температур этой зимой расходы на отопление для домашних хозяйств могут значительно возрасти.