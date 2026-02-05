Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сейм отклонил предложение оппозиции о снижении НДС на остопление (1)

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 16:49

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

В четверг Сейм отклонил пять различных поправок к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предложенных оппозиционными партиями "Объединенный список" (ОС) и "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Все эти поправки предусматривали снижение ставки НДС до 5% на ряд энергоресурсов, используемых для бытовых нужд.

ОС предлагал снизить ставку НДС на центральное отопление и древесное топливо в период с 1 января 2026 года по 30 апреля 2026 года в условиях суровой зимы, что уменьшило бы конечные платежи домохозяйств.

ЛПМ предложила применять пониженную ставку налога в размере 5% к поставкам древесного топлива, тепла, природного газа, услугам газоснабжения и распределения, а также к электроэнергии, услугам по ее распределению и компоненту обязательной покупки.

ЛПМ также предложила, чтобы управляющие домами, арендодатели и другие лица, которые получают оплату за древесное топливо и теплоэнергию от жителей по договору и перечисляют всю сумму зарегистрированным налогоплательщикам, применяли пониженную ставку НДС в размере 5% к счетам жителей.

Ранее министр экономики Виктор Валайнис признал, что из-за низких температур этой зимой расходы на отопление для домашних хозяйств могут значительно возрасти.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

