Уровень воды в Балтийском море резко снизился: что это значит?

© LETA 5 февраля, 2026 14:40

Мир 0 комментариев

Согласно измерениям, из-за продолжительного восточного ветра уровень воды в Балтийском море на этой неделе упал до одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений.

На Аландских островах зафиксировано падение уровня моря на 72 сантиметра ниже среднего, что стало новым рекордом с начала наблюдений в 1924 году.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень моря на латвийском побережье опустился примерно на 65 сантиметров ниже нуля по латвийской системе отметок.

В Лиепае и Вентспилсе уровень моря приблизился к самой низкой отметке за всю историю наблюдений. В Лиепае уровень моря был на несколько сантиметров ниже в 1937 году, а в Вентспилсе — в 1978 году.

В Рижском заливе уровень воды был на 10-20 сантиметров ниже, чем на этой неделе в конце января 2010 и 2014 годов, тогда как самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений в Рижском заливе был зафиксирован в 1959 году.

В ближайшие дни, по мере того как будет продолжать дуть умеренный восточный ветер, уровень воды в море может понизиться еще на несколько сантиметров.

Низкий уровень воды благоприятно сказывается на «здоровье» Балтийского моря. По мере смены направления ветра с западного, более чистая, соленая и богатая кислородом вода из Северного моря будет поступать в Балтийское море. Предыдущий крупный приток пресной воды произошел в 2014 году.

Из-за низкого уровня воды предупреждение Эстонского агентства по охране окружающей среды о затруднениях в судоходстве остается в силе в Рижском заливе и между эстонскими островами. Предупреждение о низком уровне воды также действует вдоль финского побережья.

Площадь ледового покрова в Балтийском море достигла своего максимума с 2018 года, и ожидается, что в ближайшие недели она станет самой большой с 2011 года.

Ранее сообщалось, что ледокол «Варма» впервые с 2018 года отправился в Рижский залив на ледокол.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

