Уровень воды в Балтийском море резко снизился: что это значит?

На Аландских островах зафиксировано падение уровня моря на 72 сантиметра ниже среднего, что стало новым рекордом с начала наблюдений в 1924 году.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень моря на латвийском побережье опустился примерно на 65 сантиметров ниже нуля по латвийской системе отметок.

В Лиепае и Вентспилсе уровень моря приблизился к самой низкой отметке за всю историю наблюдений. В Лиепае уровень моря был на несколько сантиметров ниже в 1937 году, а в Вентспилсе — в 1978 году.

В Рижском заливе уровень воды был на 10-20 сантиметров ниже, чем на этой неделе в конце января 2010 и 2014 годов, тогда как самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений в Рижском заливе был зафиксирован в 1959 году.

В ближайшие дни, по мере того как будет продолжать дуть умеренный восточный ветер, уровень воды в море может понизиться еще на несколько сантиметров.

Низкий уровень воды благоприятно сказывается на «здоровье» Балтийского моря. По мере смены направления ветра с западного, более чистая, соленая и богатая кислородом вода из Северного моря будет поступать в Балтийское море. Предыдущий крупный приток пресной воды произошел в 2014 году.

Из-за низкого уровня воды предупреждение Эстонского агентства по охране окружающей среды о затруднениях в судоходстве остается в силе в Рижском заливе и между эстонскими островами. Предупреждение о низком уровне воды также действует вдоль финского побережья.

Площадь ледового покрова в Балтийском море достигла своего максимума с 2018 года, и ожидается, что в ближайшие недели она станет самой большой с 2011 года.

Ранее сообщалось, что ледокол «Варма» впервые с 2018 года отправился в Рижский залив на ледокол.