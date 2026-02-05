Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Должности или принципы? Росликов ответил прокуратуре на угрозу ликвидации «Стабильности!» (5)

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 09:05

Выбор редакции 5 комментариев

Сегодня, 4 февраля, лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов явился в Генеральную прокуратуру, чтобы дать окончательный ответ на предупреждение, которое грозит фактической ликвидацией политической силы. Должность, зарплата и собственный комфорт, или собственные принципы и позиция, за которую голосовал избиратель на выборах? Перед политиками встал сложный выбор.

- Сегодня мы даем ответ прокуратуре, что не согласны с предупреждением, которое вынесено партии "Стабильности!". Если потребуется, то готовы отстаивать свою правоту в суде, - прокомментировал Алексей Росликов у входа в генпрокуратуру вместе с депутатами Сейма Светланой Чулковой и Натальей Марченко-Иодко. - Во всей Европе нет ни единого случая чтобы политическую партию ликвидировали через прокуратуру.

- В предупреждении говорится, что "Алексей Росликов высказывает мнение...". Простите, но как русскоговорящий житель Латвии я имею право высказывать мнение на темы, которые меня волнуют, - добавил Росликов, пояснив. - По сути, претензий к другим членам партии нет, только ко мне.

Как сообщалось ранее, лидер партии Алексей Росликов также попал в поле зрения правоохранительных органов. В конце прошлого года прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против депутата Рижской думы, лидера партии «Стабильности!» и бывшего депутата Сейма Росликова за разжигание национальной и этнической розни. Бывшему депутату Сейма изначально инкриминировалась также помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. В этой части уголовный процесс в Службе государственной безопасности (СГБ) был прекращен, так как в ходе расследования для этого не было получено достаточно доказательств.

Генеральная прокуратура после проверки деятельности партии «Стабильности!» вынесла ей официальное предупреждение о нарушении Закона о политических партиях. Его нормы предусматривают, что партиям запрещено выступать против независимости и территориальной целостности Латвии, призывать к неисполнению законов, если таким образом ставится под угрозу общественная или государственная безопасность, осуществлять действия, направленные на разжигание национальной розни... и юридически нет возможности обжаловать это предупреждение — его можно либо выполнить, либо не выполнить.

Партии было поручено до 7 февраля 2026 года устранить нарушения, а именно — удалить в социальных сетях "Стабильности" указанную в предупреждении информацию, а также в целом пересмотреть свою коммуникацию. Вот основные темы, которые политики должны откорректировать:

  • Отношение к ситуации на Украине
  • Позицию по защите русских жителей Латвии и русского языка.
  • Призывы к восстановлению дипломатических и экономических связей с Россией

Как отмечает Алексей Росликов: партия или вводит внутреннюю цензуру и запрет поднимать эти темы в обществе, или будет ликвидирована через суд. Он считает, что это политическая расправа, запрещающая говорить о важных для общества темах. Политик заявил, что никогда не выступал против Латвийского государства или латышского языка. Генеральная прокуратура упрекает его в выражении субъективного мнения о войне в Украине и ситуации с русскоязычным населением в Латвии.

Комментарии (5)
