Морозы до -27 градусов и смог накрыли Латгалию

Согласно информации Latvijas Valsts ceļi, в ночные часы во многих районах Латгалии температура понижалась до -25..-27 градусов, а местами в Видземе - до -23..-25 градусов.

Утром облака во многих районах закрыли небо, поэтому в части страны мороз ослаб. Местами прошёл небольшой снег, наблюдаются туман, смог и обильная сарьма.

Ветер восточный, от слабого до умеренного, в восточной части страны преобладает безветрие. Качество воздуха варьируется от хорошего в Курземе до особо плохого в Резекне, где из-за сильного холода, штиля и интенсивного отопления сформировался смог.

В других районах восточной Латвии также возможна очень плохая ситуация с воздухом. При высоком уровне загрязнения жителям рекомендуется избегать физической активности на открытом воздухе.

В Риге ранним утром наблюдалась небольшая облачность, дул слабый восточный ветер. Температура воздуха составляла около -15 градусов, в восточных пригородах - до -22 градусов.

Максимальная температура воздуха во вторник в сети наблюдений LVĢMC составила от -3,6 градуса в Вентспилсе до -11,3 градуса в Дагде.

Самая высокая температура в Европе 3 февраля была зафиксирована в Италии и на Кипре и достигла +21 градуса. Самые низкие показатели ночью на среду отмечены в Швеции -31 градус и в России -36 градусов.