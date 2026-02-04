Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Морозы до -27 градусов и смог накрыли Латгалию

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 07:21

Новости Латвии 0 комментариев

В среду к 5.00 температура воздуха в Латвии колебалась от -7 градусов в Колке до -26 градусов на метеостанции в Даугавпилсе, расположенной у Ругельского водохранилища на восточной окраине города. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), ночью мороз в этом районе достигал 27 градусов.

Согласно информации Latvijas Valsts ceļi, в ночные часы во многих районах Латгалии температура понижалась до -25..-27 градусов, а местами в Видземе - до -23..-25 градусов.

Утром облака во многих районах закрыли небо, поэтому в части страны мороз ослаб. Местами прошёл небольшой снег, наблюдаются туман, смог и обильная сарьма.

Ветер восточный, от слабого до умеренного, в восточной части страны преобладает безветрие. Качество воздуха варьируется от хорошего в Курземе до особо плохого в Резекне, где из-за сильного холода, штиля и интенсивного отопления сформировался смог.

В других районах восточной Латвии также возможна очень плохая ситуация с воздухом. При высоком уровне загрязнения жителям рекомендуется избегать физической активности на открытом воздухе.

В Риге ранним утром наблюдалась небольшая облачность, дул слабый восточный ветер. Температура воздуха составляла около -15 градусов, в восточных пригородах - до -22 градусов.

Максимальная температура воздуха во вторник в сети наблюдений LVĢMC составила от -3,6 градуса в Вентспилсе до -11,3 градуса в Дагде.

Самая высокая температура в Европе 3 февраля была зафиксирована в Италии и на Кипре и достигла +21 градуса. Самые низкие показатели ночью на среду отмечены в Швеции -31 градус и в России -36 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать