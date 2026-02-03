Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сжимается сердце!» Врачи бьют тревогу из-за косметики с маркетплейсов

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 18:30

Когда к дерматологу Алине Броке обращаются пациенты с тяжёлыми кожными реакциями без аллергического анамнеза, она всё чаще задаёт один и тот же вопрос: не заказывали ли они недавно косметику в интернете? Об этом пишет портал Grani.lv со ссылкой на издание NRA.

Ведущий дерматолог эстонской клиники Medemis и блогер Алина Брока рассказала, что всё чаще сталкивается с высыпаниями и контактным дерматитом у пациентов после использования средств, заказанных на платформах Temu и Shein.

«Год назад таких случаев практически не было — почти ноль. В этом году я могу уверенно сказать, что у меня уже было как минимум пять пациентов, у которых кожные высыпания напрямую связаны с покупкой одежды или других товаров на Temu, Shein и аналогичных сайтах», — отмечает дерматолог. По её словам, диагностика таких случаев всё чаще превращается в настоящую детективную работу.

Если у пациента возникает сильная кожная реакция — покраснение, зуд, контактный дерматит — и при этом он утверждает, что ранее подобных проблем не испытывал и аллергий не имеет, врач начинает искать внешний источник.

«Моя следующая мысль — не заказывал ли человек что-то онлайн. И когда пациент говорит, что купил средства по уходу за кожей на Temu, у меня буквально сжимается сердце», — признаётся Брока.

Ранее СМИ уже писали о рисках, связанных с покупкой одежды на китайских торговых платформах. Помимо экологического ущерба, существуют и доказанные риски для здоровья: синтетические ткани производятся из нефтепродуктов, окрашиваются химическими веществами и нередко загрязняют воду в процессе производства. Эти вещества опасны как для работников, так и для конечных потребителей.

При этом спрос высок не только на одежду, но и на косметику. Низкие цены, огромный ассортимент и агрессивная реклама способствуют покупке декоративных и уходовых средств из Китая, которые не соответствуют требованиям ЕС.

Согласно данным европейской системы быстрого оповещения Safety Gate, в 2024 году косметика составила 36% всех предупреждений о небезопасных товарах, выявленных в импортируемых посылках. Значительная часть этих случаев была связана с продукцией из Китая, приобретённой через Temu и Shein.

По словам Броки, любой косметический продукт может быть потенциально опасным, если его безопасность не подтверждена. В ЕС косметика проходит строгий контроль качества, тогда как требования в Китае значительно мягче.

«При заказе напрямую у производителя фактически никто не несёт ответственности за безопасность продукта. В формулы могут добавляться вредные вещества, так как это существенно снижает себестоимость», — поясняет врач.

Чаще всего у пациентов наблюдаются покраснение кожи и зуд. В случае средств с летучими веществами возможны также раздражение глаз и высыпания на веках.

Особую тревогу у специалиста вызывают подростки и молодые взрослые. «У них есть доступ к онлайн-покупкам, но часто не хватает критического мышления. К тому же кожа детей и подростков значительно более чувствительна к раздражителям», — подчёркивает дерматолог.

На приёмах нередко выясняется, что молодёжь использует ярко окрашенные и сильно ароматизированные средства, не понимая их состава и происхождения.

Брока отмечает, что низкая цена сама по себе не означает опасность, однако слишком дешёвый продукт — уже повод насторожиться. Она советует выбирать косметику, произведённую в ЕС, и бренды с длительной историей на рынке — такие продукты обычно проходят необходимые тесты безопасности.

«И крайне важно всегда проверять состав продукта — сегодня это можно сделать даже с помощью ChatGPT», — добавляет дерматолог.

