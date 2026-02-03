Мыльная пена ведёт себя как искусственный интеллект — и учёные только сейчас это поняли

Инженеры из University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science выяснили, что пузырьки в пене никогда не «застывают», как предполагала классическая физика. Даже когда пена сохраняет форму, внутри неё идёт постоянное движение и перестройка.

Самое неожиданное — математика этого движения совпадает с тем, как обучаются современные ИИ-модели.

Раньше считалось, что пена похожа на стекло: пузырьки якобы быстро находят удобное положение и остаются в нём. Но компьютерные симуляции показали другое — пузырьки бесконечно «блуждают» между множеством возможных конфигураций, не выбирая одну окончательную.

Именно так работает глубинное обучение: нейросеть не приходит к единственному «идеальному» состоянию, а постоянно подстраивается, оставаясь в зоне множества приемлемых решений. Такой подход позволяет ИИ быть гибким и адаптироваться к новым данным.

Учёные отмечают, что пена ведёт себя так же:

— она не «западает» в самое устойчивое состояние,

— а остаётся в широком диапазоне вариантов, где всё работает примерно одинаково хорошо.

Это открытие заставило пересмотреть взгляды на системы, которые долго считались полностью изученными. Более того, исследователи предполагают, что одни и те же принципы могут лежать в основе материалов, машин и даже живых клеток.

Следующий шаг — изучение клеточного «каркаса» живых организмов, который, как и пена, постоянно перестраивается, не разрушая общую структуру.

Похоже, что логика обучения — это не изобретение программистов, а фундаментальное свойство природы. Даже у мыльных пузырей.

