Мыльная пена ведёт себя как искусственный интеллект — и учёные только сейчас это поняли

Редакция PRESS 3 февраля, 2026 18:28

Наука 0 комментариев

Пена в душе, взбитые сливки и майонез оказались куда умнее, чем казалось. Новое исследование показало: обычная пена под микроскопом ведёт себя по тем же математическим правилам, что и искусственный интеллект во время обучения.

Инженеры из University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science выяснили, что пузырьки в пене никогда не «застывают», как предполагала классическая физика. Даже когда пена сохраняет форму, внутри неё идёт постоянное движение и перестройка.

Самое неожиданное — математика этого движения совпадает с тем, как обучаются современные ИИ-модели.

Раньше считалось, что пена похожа на стекло: пузырьки якобы быстро находят удобное положение и остаются в нём. Но компьютерные симуляции показали другое — пузырьки бесконечно «блуждают» между множеством возможных конфигураций, не выбирая одну окончательную.

Именно так работает глубинное обучение: нейросеть не приходит к единственному «идеальному» состоянию, а постоянно подстраивается, оставаясь в зоне множества приемлемых решений. Такой подход позволяет ИИ быть гибким и адаптироваться к новым данным.

Учёные отмечают, что пена ведёт себя так же:
— она не «западает» в самое устойчивое состояние,
— а остаётся в широком диапазоне вариантов, где всё работает примерно одинаково хорошо.

Это открытие заставило пересмотреть взгляды на системы, которые долго считались полностью изученными. Более того, исследователи предполагают, что одни и те же принципы могут лежать в основе материалов, машин и даже живых клеток.

Следующий шаг — изучение клеточного «каркаса» живых организмов, который, как и пена, постоянно перестраивается, не разрушая общую структуру.

Похоже, что логика обучения — это не изобретение программистов, а фундаментальное свойство природы. Даже у мыльных пузырей.
 

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

