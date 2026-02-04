Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мощный взрыв разнес продуктовый магазин: пострадали две продавщицы (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 07:24

Важно 1 комментариев

В посёлке Пастенде Гибульской волости Талсинского края в результате частичного обрушения здания магазина «Citro mini» пострадали две продавщицы, подтвердили агентству LETA в администрации объединения Гибули.

В администрации указали, что в здании находился только магазин. Это единственный продовольственный магазин в данном посёлке. Агентство LETA выяснило, что речь идёт о магазине «Citro».

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), вызов был получен во вторник в 13:38. На месте происшествия установлено, что обрушилась часть одноэтажного здания площадью около десяти квадратных метров, а также произошло возгорание кровельных конструкций на площади двух квадратных метров. Очевидцы и местные жители высказывают версии, что причиной взрыва мог стать отопительный котел. 

В результате происшествия пострадали два человека, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 14:50 работы VUGD на месте происшествия были завершены.

Самоуправление Талсинского края в сообщении для СМИ отметило, что место происшествия также осмотрело руководство самоуправления, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать поддержку и социальную помощь.

